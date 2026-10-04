Esperanza vs. Maricarmen: las verdaderas víctimas de la política de Vivienda del Gobierno

La izquierda política y mediática ha convertido a Maricarmen en el símbolo del sufrimiento de los ciudadanos ante los altos precios de la vivienda y la escasez de oferta. A pesar de que durante 70 años ha vivido en un piso ubicado en una de las mejores zonas de Madrid -al lado del Retiro-, pagando un alquiler irrisorio, y de que su desahucio viene motivado por una reforma aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, PSOE y Sumar la han presentado como la víctima perfecta de un sistema fallido cuya solución pasa por intervenir -aún más- el mercado del alquiler.

La realidad, sin embargo, es que la gran mayoría de los expertos apuntan a la inseguridad jurídica que ambos partidos han alimentado durante los últimos años como la verdadera razón por la que cada vez hay menos pisos de alquiler y, por tanto, los que hay cada vez son más caros. Y, en medio de esta realidad, la impunidad de okupas e inquiokupas emerge como uno de los problemas que más contribuyen a esta situación. Miles de pequeños propietarios -los que sustentan más del 90% del mercado del alquiler en España- se encuentran en estos momentos completamente arruinados por culpa de unos inquilinos que han dejado de pagar y a los que, sin embargo, no consiguen echar de sus casas, lo que supone un desincentivo de primer orden.

La historia de Esperanza

Entre los miles de casos que día tras día recoge la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se encuentra el de Esperanza, una señora de 78 años, separada y sin pensión, cuyos únicos ingresos eran los de un piso en Madrid que decidió alquilar por 900 euros a una mujer dominicana que lleva sin pagar camino de dos años, le debe 20.000 euros y a la que, por si fuera poco, tiene que pagar los suministros.

La vivienda en cuestión la heredó de sus padres y, cuando se divorció de su marido, se convirtió en su único medio de vida. "Como mi madre tenía un piso viejo en el pueblo, que era al que íbamos los fines de semana, decidió irse a vivir allí, pensando que con el alquiler de Madrid podría mantenerse, porque ella no tiene pensión, ha sido ama de casa siempre", explica su hija Sandra.

El piso lo puso en alquiler en el año 2021. Su particular calvario empezaría tres años después: "Durante 2024 ya empezó a tener problemas para pagar. Había meses que pagaba una parte y otros que no pagaba". En 2025, le comunicó que ya no iba a pagar más, aunque le prometió que solo se iba a quedar allí unos meses: lo justo para ahorrar y poder irse a otro piso más barato. A Esperanza y a su hija aquello no les tranquilizó demasiado, así que optaron por hacerle una oferta. "Le dije que no esperase más, que yo le daba el dinero y se iba, porque ya sabíamos que íbamos a tener problemas", lamenta Sandra. Sin embargo, su inquilina no lo aceptó.

Le dijimos que la íbamos a demandar y nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que ella ya se buscaría también la solución y que sabía que iba a estar respaldada y protegida, porque la justicia la iba a proteger a ella

"Cuando vimos que pasaban unos meses y que la situación no iba a cambiar, fue cuando le dijimos que la íbamos a demandar y nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que ella ya se buscaría también la solución y que sabía que iba a estar respaldada y protegida, porque la Justicia la iba a proteger a ella", recuerda con impotencia. Y así lleva camino de dos años.

¿Quién es la vulnerable?

"La deuda que tenemos a día de hoy es de 20.000 euros y, mientras ella tiene derecho a justicia gratuita, mi madre se ha tenido que pagar la defensa", denuncia Sandra, que, además, advierte de que la imagen de su inquiokupa poco o nada tiene que ver con la de una persona vulnerable. "Por ejemplo, este año ha colgado fotos subida en un yate, de vacaciones en la playa... Y sé que se ha hecho muchos retoques estéticos, va perfectamente de pelo, uñas y de todo. Y, mientras, mi madre tiene que asumir toda una serie de gastos fijos como son impuestos, el IBI, tasa basuras, comunidad, seguro de la vivienda… Y el agua, porque el suministro de agua también lo tiene que pagar mi madre. De media, todo esto son unos 200 euros al mes. Y todo ello sin ingresar nada por el alquiler", insiste.

Ha colgado fotos subida en un yate, de vacaciones en la playa... Y sé que se ha hecho muchos retoques estéticos

Por si fuera poco, han descubierto que la inquiokupa está haciendo negocio a su costa, ya que realquila habitaciones: "Una vez tuvimos ocasión de hablar con una persona que salía del piso y nos dijo que él no era un familiar, que él tenía allí una habitación alquilada. Y este señor pagaba 450 euros".

Frente a esta realidad, la de Esperanza, empantanada en los tribunales, a pesar de que, este verano, por fin, consiguió fecha de juicio y de desahucio. Y todo gracias a una conocida maniobra que todos los okupas utilizan como escudo: "Solicita abogado de oficio, tardan en asignarle un abogado, se lo asignan y, en el último momento, el Colegio de Abogados comunica al juzgado que el abogado ha renunciado a defenderla, no sé si para alargar los plazos. El caso es que el juicio se suspende y ahora mismo la incertidumbre es total. Primero, porque no sabemos cuándo va a resolver el Colegio de Abogados el tema y no sabemos cuándo nos van a asignar fecha de juicio y, una vez que este se celebre, no sé en qué situación vamos a quedar".

Detrás de su incertidumbre, las intenciones de un Gobierno que ha convertido a los pequeños propietarios que han conseguido todo lo que tienen con su esfuerzo y el de su familia en verdugos. "Y mientras personas honradas como mi madre pagan religiosamente sus obligaciones, sus impuestos y no han reclamado ni han pretendido vivir de ayudas del Estado nunca, esta señora trabaja en B, con lo cual no aporta nada al Estado ni aporta nada a la Administración Pública ni a los ciudadanos… Y lo voy a decir claramente: es un parásito -denuncia indignada-. Y mientras esta señora no aporta nada, trabaja en B y se pega la vida padre, la declararán vulnerable y mi madre tendrá que seguir soportando esta situación hasta vete tú a saber cuándo".

Lo voy a decir claramente: es un parásito. Y mientras esta señora no aporta nada, trabaja en B y se pega la vida padre, la declararán vulnerable y mi madre tendrá que seguir soportando esta situación hasta vete tú a saber cuándo

Y lo peor es que su calvario no terminará el día que recupere su piso, porque, el día que lo haga, tendrá que invertir un dineral si lo quiere volver a alquilar o vender, ya que, en 2024, cuando tuvo que entrar a hacer unas reparaciones, ella misma comprobó el estado en que se encontraba: "Puertas pintadas, habitaciones llenas de moho, interruptores arrancados, una pared de la cocina completamente rota... Es tremendo cómo está el piso". Y no solo el piso, ya que los vecinos denuncian que ese "maltrato" a su propia vivienda también lo extiende a las zonas comunes.

A pesar de la dramática situación que vive Esperanza -que es la misma que padecen miles de pequeños propietarios en nuestro país-, la izquierda sigue haciendo oídos sordos a esta otra realidad. En lugar de defender a una señora de 78 años, divorciada, sin ingresos y con un piso okupado, han convertido en mártir a una señora de 87, con una pensión que ronda los 1.500 euros y que, desde los 17 años, ha podido disfrutar de una vivienda en una de las mejores zonas de Madrid a cambio de un alquiler que, hasta que su caso salió a la luz, ni siquiera llegaba a los 200 euros.