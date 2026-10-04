La última trampa sobre pesticidas que la UE quiere colar a los agricultores

El último anuncio de Bruselas sonaba estupendo: los Veintisiete han acordado rebajar hasta prácticamente cero los residuos en los alimentos de determinados pesticidas que ya no pueden utilizarse en la Unión Europea "por sus riesgos para la salud o el medio ambiente". A primera vista, una noticia fantástica para los agricultores que reclaman cláusulas espejo en las importaciones de terceros países. Sin embargo, como se dice popularmente, el diablo está en los detalles.

El problema es ese "prácticamente cero". Según explica Víctor Viciedo, presidente de Alive (Asociación del Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles), cuando un pesticida deja de estar autorizado en la UE, la normativa europea establece que, por defecto, se pueden importar productos que tengan menos de 0,01 miligramos por kilo de esa sustancia prohibida, el mínimo que se puede detectar en un análisis.

Es decir, Bruselas presenta ahora como una nueva barrera frente a los productos de terceros países algo que, en buena medida, ya existía.

Y aquí aparece la primera trampa. Que un alimento importado tenga un límite de 0,01 miligramos por kilo no significa que el agricultor de Marruecos, Egipto, Vietnam o cualquier otro país tenga prohibido utilizar ese pesticida. Significa que el alimento no puede superar ese nivel cuando llega al mercado europeo.

"Ellos van a seguir utilizando ese producto", advierte Viciedo. El agricultor europeo, en cambio, "ni siquiera lo puede comprar", explica.

Segunda trampa: la salud

Bruselas habla de mano dura con los "residuos de sustancias especialmente peligrosas" y de "aquellas cuyo uso pueda suponer riesgos inaceptables para las abejas o las aguas subterráneas". En opinión de Viciedo, es un intento de legitimar el discurso ideológico contra el uso de pesticidas como una sustancia nociva para la salud. "Cualquier producto que echamos en casa para matar cucarachas tiene una concentración muy superior a lo que usamos para fumigar en el campo".

Además, la EFSA evalúa los riesgos de las sustancias antes de que puedan usarse y "el límite máximo de residuos es un límite comercial que garantiza unas buenas prácticas agrarias, no el umbral en el que un alimento pasa de ser seguro a venenoso", señala.

En cualquier caso, Viciedo se resiste a comprar el argumento. "La solución no es obligar a los productores extranjeros a cumplir las mismas prohibiciones fitosanitarias que los europeos. Yo no pido reciprocidad, yo no pido que las putadas que me hacen aquí en la Unión Europea se las hagan al de fuera", afirma.

¿Qué cambia la norma?

Cuando se prohíbe un fitosanitario y el residuo máximo que se puede encontrar en los alimentos importados baja automáticamente a 0,01 miligramos por kilo, hay países que pueden quejarse a la Organización Mundial del Comercio, que, según sus propios estándares, les aplica un nuevo límite. Esto sucede, por ejemplo, con el tiametoxam y la clotianidina, dos insecticidas prohibidos en la UE que, sin embargo, pueden estar presentes en los productos de terceros países con un límite máximo de 0,05 mg/kg.

La propuesta de Bruselas podría afectar precisamente a algunos de estos casos. Pero Viciedo considera que estamos hablando de una cantidad muy pequeña de productos y que, incluso aunque todos acabaran con el límite de 0,01 mg/kg, el problema de fondo seguiría intacto: "Esto va a afectar a cuatro productos que seguirán teniendo preferencia sobre los productos que producimos en Europa", sostiene.

Porque esa es la clave de fondo. Las cláusulas espejo nunca van a solucionar que el agricultor extranjero puede seguir teniendo costes de mano de obra, fiscales o de producción muy inferiores. Y que utilice un pesticida u otro no elimina esa diferencia.