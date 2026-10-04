Puente también señala ahora a los cocineros: airada respuesta a las críticas al Gobierno de José Andrés

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sumó un nombre propio más a la lista de criticados y señalados desde su púlpito en las redes sociales: el chef José Andrés. El cocinero sorprendió este sábado con un extenso mensaje con sus soluciones a la crisis de vivienda: "España necesita construir. Mucho". Y en respuesta a las medidas propuestas por el Gobierno y recién tumbadas por la mayoría del Congreso, el cocinero afirmaba que "la vivienda no se abarata repartiendo la escasez. Se abarata acabando con ella".

Incluía el cocinero menciones a los expertos televisivos y también a los políticos detrás de estas propuestas, y alusiones directas al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Mientras el Gobierno siga confundiendo anunciar medidas con resolver problemas, seguiremos pagando las consecuencias de su inacción (...). El Gobierno puede aprobar todas las medidas que quiera y venderlas como grandes soluciones. Puede encadenar decretos, anuncios y campañas de propaganda. Pero hay una pregunta que desmonta cualquier discurso: ¿Cuántas viviendas nuevas crea todo esto?", señalaba.

El mensaje lanzado en medio del enorme debate generado en España y en el nuevo periodo de reflexión del presidente tras el batacazo parlamentario tuvo un enorme eco en X y también en los medios. El ministro Puente, horas después, decidió contestar minusvalorando al chef, ensalzado en otras ocasiones por la izquierda: "Hoy tocaba el cuñado en chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social".

El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social. https://t.co/MXSaVwubRf — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2026

Puente no afinó más su respuesta y no precisó a qué se refería con la palabra "ridículo" ni respondió directamente a los argumentos del cocinero contra el intervencionismo del Gobierno y sus consecuencias en el mercado del alquiler, como la subida de precios o la exclusión del mercado de los "vulnerables" que se pretende proteger. Muchos internautas recibieron las palabras del ministro con más críticas al cocinero, afincado en Estados Unidos.