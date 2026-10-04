Sánchez usa a Maricarmen para ocultar la realidad de la vivienda: 1,5 millones de personas más para 30.000 casas

La izquierda está utilizando el caso de Maricarmen como bandera de la crisis de vivienda que atraviesa España. Según sus argumentos, los caseros, los inversores y los pisos turísticos son los culpables de que sea imposible alquilar una vivienda en las principales ciudades españolas.

Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado medidas, en los dos reales decretos que cayeron el viernes, que supondrían de facto una expropiación de la propiedad. Los contratos de alquiler indefinidos (similares a la renta antigua franquista de la que ha disfrutado Maricarmen durante 70 años) o la obligación de los caseros de indemnizar al inquilino si no renueva son algunas de las ideas más dañinas para el propietario.

Además, en el primer decreto, el Gobierno pretendía prorrogar la prohibición de los desahucios hasta 20230. Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. A principios de este año, los independentistas también rechazaron esta prórroga. Dentro de este primer texto, también se incluyen numerosas trabas para propietarios particulares y empresas con viviendas alquiladas.

Un problema de escasez

Sin embargo, ni en las medidas del Ejecutivo ni en las propuestas de los acampados en Sol se pone el foco en que lo que necesita el mercado es que haya más casas para cubrir el aumento de la población. Estamos ante un problema de escasez (lo que ha generado que la oferta y la demanda de vivienda estén desacompasadas y suba el precio). Los datos lo demuestran.

A cierre de 2025, el número de visados de obra nueva fue de 139.016, solo 30.000 más que los 109.483 visados que se entregaron en 2023. Sin embargo, a cierre de 2023, España tenía una población de 48,3 millones de personas, mientras que a mediados de 2026 la población alcanzó los 49,8 millones. Dicho de otra forma, hay 1,5 millones de personas más para 30.000 viviendas extra.