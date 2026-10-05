Abascal llama "golfos" a CCOO y UGT por la huelga de vivienda y acusa al Gobierno de la crisis

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido duramente contra las centrales sindicales tras su reciente anuncio. En concreto, el líder político ha tachado de "golfos" a los responsables de Comisiones Obreras (CCOO) y a la Unión General de Trabajadores (UGT) después de que estos hayan convocado una huelga general centrada en el sector inmobiliario para el próximo otoño. A su juicio, estas agrupaciones han mantenido un "silencio cómplice" durante los últimos años con los verdaderos responsables, apuntando directamente al Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez.

A través de un contundente mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter, Abascal ha censurado la hipocresía que, según su criterio, muestran los sindicatos de clase en la actualidad. "Y ahora salen a la calle a hacer huelga general contra la oposición", ha criticado el dirigente conservador. Asimismo, ha señalado de forma directa a las políticas del Palacio de la Moncloa, calificando a los miembros del Gobierno de ser los verdaderos "verdugos de los jóvenes y las familias trabajadoras" españolas.

Para el presidente de la formación conservadora, la gestión de la izquierda a lo largo de las últimas legislaturas ha provocado un daño irreparable en la sociedad española. "En estos ocho años se han truncado millones de proyectos de vida por la dificultad de acceso a la vivienda", ha aseverado Abascal, subrayando las graves consecuencias que las actuales leyes tienen sobre la prosperidad y la emancipación de las nuevas generaciones.

Frente a las políticas intervencionistas, Abascal ha planteado una serie de recetas diametralmente opuestas para atajar la escasez de oferta y el encarecimiento de los alquileres e hipotecas. Según ha advertido, "solo hay una salida al laberinto" del actual colapso habitacional, y esta pasa inevitablemente por la "remigración, construcción, desregulación y prioridad nacional". De este modo, ha reclamado medidas de libre mercado, concluyendo su intervención con una tajante exigencia: "Y que ni un socialista vuelva a tocar el BOE".

La dura reacción del líder de Vox se produce escasas horas después de que los secretarios generales de CCOO y UGT acordaran este lunes impulsar una huelga de veinticuatro horas prevista para la recta final del año. El objetivo oficial de este paro, según han expuesto ambas entidades en un comunicado conjunto, es exigir mejoras salariales y reclamar intervenciones estatales para asegurar el acceso a un piso asequible. Esta medida de presión todavía deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección en las próximas semanas.

El detonante de esta inesperada convocatoria sindical ha sido el reciente varapalo parlamentario que sufrió la izquierda en el Congreso de los Diputados. El pasado viernes, la Cámara Baja rechazó convalidar los reales decretos-leyes impulsados por el Gobierno en esta materia. Ante esta derrota legislativa, los sindicalistas han optado por sumar sus habituales reclamaciones del ámbito laboral a las protestas, buscando así una convergencia directa con los movimientos de inquilinos y las diferentes asociaciones vecinales afines a sus postulados.