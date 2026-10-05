Castilla y León desafía a Bruselas y rebaja las exigencias verdes de la PAC

Bruselas obliga a los agricultores a cumplir con una serie de prácticas consideradas ecológicas (los ecorregímenes) si quieren recibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Esas prácticas, por ejemplo, consisten en rotar los cultivos, incluir leguminosas, mantener los suelos cubiertos con restos vegetales… Se supone que el objetivo es "reducir el impacto ambiental" de la actividad agrícola. El problema es que también hay que cuadrar las cuentas al final de la campaña y la situación económica actual no lo está poniendo nada fácil.

El campo en Castilla y León: 5 datos clave Más peso que en el resto de España : la agricultura representa alrededor del 5,8% del PIB regional, más del doble que la media española (2,7%).

: la agricultura representa alrededor del 5,8% del PIB regional, más del doble que la media española (2,7%). Una potencia agroalimentaria: el conjunto del sistema agroalimentario (producción, industria y distribución) genera cerca del 14% del PIB y el 16% del empleo en la comunidad.

el conjunto del sistema agroalimentario (producción, industria y distribución) genera cerca del 14% del PIB y el 16% del empleo en la comunidad. Gran impacto en el empleo rural: el sector agrario concentra más del 5% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de España.

el sector agrario concentra más del 5% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de España. Segundo sector agroalimentario del país: la industria agroalimentaria de Castilla y León es la segunda más potente de España y supera los 3.400 millones de euros en exportaciones anuales.

la industria agroalimentaria de Castilla y León es la segunda más potente de España y supera los 3.400 millones de euros en exportaciones anuales. Peso ganadero destacado: solo la cadena cárnica genera unos 70.000 empleos y alrededor de 3.000 millones de euros en la economía regional. Leer más

Así que la Junta de Castilla y León acaba de anunciar que rebaja algunas de las exigencias de los ecorregímenes para la campaña 2026/2027. La propia Junta reconoce que hay que adaptar las obligaciones de la PAC a las condiciones "agronómicas, fitosanitarias y económicas" que afrontan las explotaciones y, sobre todo, conseguir que esas obligaciones ecologistas sean compatibles con "la producción, la rentabilidad y la prevención de riesgos para los cultivos y la salud pública".

Traducido al lenguaje del campo: las reglas verdes están muy bien sobre el papel, pero no pueden poner en riesgo la producción ni la rentabilidad de las explotaciones.

Menos superficie obligada a rotar

Uno de los cambios más llamativos afecta a la rotación de cultivos. La regla general establece que los agricultores deben rotar el cultivo en el 50% de la superficie si quieren recibir la correspondiente subvención económica. Castilla y León permitirá ahora reducir ese porcentaje al 25% en las circunstancias excepcionales previstas por la normativa. También permitirá computar como rotación determinadas superficies de barbecho posteriores a una leguminosa.

La Junta también ha flexibilizado las condiciones de la siembra directa. Esta técnica consiste, a grandes rasgos, en sembrar sin pasar antes el arado para preparar la tierra como se hacía antiguamente. Los escépticos de esta práctica aseguran que, al no airear la tierra, no se eliminan las malas hierbas y posiblemente habrá que utilizar más pesticidas y herbicidas posteriormente.

En el caso de Castilla y León, el problema es que muchas tierras padecen una plaga de topillo que podría arruinar las cosechas. Por ello, se permitirá el laboreo vertical mediante cultivador, chísel o grada de discos pequeños siempre que no se invierta la tierra y se mantenga el rastrojo sobre el suelo de forma que la superficie permanezca cubierta durante todo el año.

Un plan "rígido, burocrático e intervencionista"

Según la Junta, ambas decisiones "aportan certidumbre al inicio de la nueva campaña y evitan que una interpretación rígida de la norma genere incumplimientos, penalizaciones o pérdidas de ayuda ajenas a la realidad productiva de las explotaciones".

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, ha señalado que "muchas de las dificultades que sufre el campo no vienen impuestas de manera inevitable por Bruselas", sino de un plan nacional "excesivamente rígido, burocrático e intervencionista". Y ha añadido que "no se puede pedir al agricultor que produzca más, cumpla cada vez más requisitos y asuma todos los riesgos sin darle capacidad para adaptar su explotación a cada campaña".

Pino también ha recordado que Castilla y León no plantea eliminar compromisos ambientales sino hacer posible su cumplimiento con "reglas realistas y ajustadas a las condiciones de cada territorio". Y ha afirmado: "La sostenibilidad que arruina al agricultor no es sostenible. Sin explotaciones viables y sin profesionales sobre el terreno tampoco habrá conservación, actividad económica, ni futuro para nuestros pueblos".

"La PAC debe ofrecer rentabilidad, estabilidad y libertad para producir. Castilla y León seguirá defendiendo a quienes trabajan la tierra y no aceptará que la burocracia o la ideología terminen debilitando nuestra agricultura y nuestra seguridad alimentaria", ha concluido Pino.