CCOO y UGT acuerdan la convocatoria de una huelga general

En un evidente movimiento para marcar agenda política y salir al rescate de la narrativa del Gobierno de coalición tras el contundente fracaso parlamentario del pasado viernes, CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño. La coartada argumental: la exigencia de "salarios dignos" y el "acceso a la vivienda", unas reivindicaciones con las que las centrales sindicales pretenden desplazar la responsabilidad de la crisis inmobiliaria e inflacionaria hacia el sector empresarial y las administraciones autonómicas.

El anuncio, pendiente aún de ratificación formal por sus órganos de dirección, llega apenas tres días después de que el Congreso de los Diputados tumbara los reales decretos-leyes sobre vivienda tramitados por el Ejecutivo. Lejos de dirigir sus críticas hacia la inoperancia legislativa de la Cámara o la falta de apoyos del propio Gobierno, Unai Sordo y Pepe Álvarez han optado por canalizar la frustración buscando la confluencia con plataformas de la órbita de la izquierda radical, como el Sindicato de Inquilinas y diversas asociaciones vecinales.

La receta sindical

El decálogo que los sindicatos pretenden imponer mediante la paralización del país no dista del recetario intervencionista que ha provocado la contracción del mercado del alquiler en los últimos años. CCOO y UGT exigen la limitación obligatoria de los precios de arrendamiento, la aplicación "efectiva" de la polémica Ley por el Derecho a la Vivienda en todas las comunidades autónomas y la creación de un parque público permanente.

A esta batería de exigencias regulatorias, las centrales añaden una vuelta de tuerca a la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde exigen subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión vinculadas a la inflación, trasladando la presión del coste de la vida directamente a las empresas y al tejido productivo.

Instrumentalización de las protestas

En el comunicado emitido este lunes, las organizaciones sindicales justifican el paro general amparándose en las "manifestaciones del pasado fin de semana" y apelan abiertamente a las patronales empresariales para que cedan en sus pretensiones retributivas.

Con esta convocatoria de tinte marcadamente político, UGT y CCOO retoman la movilización callejera en un contexto de evidente debilidad del bloque de la investidura, utilizando la huelga no como herramienta de concertación social, sino como ariete de presión ideológica tras el bloqueo de sus propuestas intervencionistas en la sede de la soberanía nacional.