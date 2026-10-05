Dos portavoces de Vivienda del PSOE acumulan ocho casas mientras acosan a los propietarios

En los últimos días hemos señalado la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez al atacar a pequeñas empresas, como es el caso de Urbagestión, que sólo dispone de una vivienda, la situada en el Retiro de Madrid y en la que vivía Maricarmen, mientras que la ministra de Vivienda, que llama "pyme buitre, muy carroñera" a esta empresa, tiene tres viviendas, es decir, el triple. No obstante, y para más inri, al investigar las declaraciones de bienes e inmuebles de otros diputados y senadores del PSOE en materia de vivienda, nos hemos llevado otra sorpresa.

Por un lado, tenemos al diputado Vicent Manuel Sarrià Morell, portavoz adjunto de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE. Según su declaración de bienes y rentas, presentada al Congreso el 10 de agosto de 2023, estos son los inmuebles que declara:

Una vivienda con garaje en Valencia , en pleno dominio por compraventa y en gananciales (20 de agosto de 2017).

, en pleno dominio por compraventa y en gananciales (20 de agosto de 2017). Dos viviendas en Valencia , en pleno dominio por herencia (11 de agosto de 2022).

, en pleno dominio por herencia (11 de agosto de 2022). Una vivienda en Torrent , en pleno dominio por herencia (11 de agosto de 2022).

, en pleno dominio por herencia (11 de agosto de 2022). Una vivienda en Ondara , en pleno dominio por herencia (30 de diciembre de 2014).

, en pleno dominio por herencia (30 de diciembre de 2014). Una parcela agrícola en Ondara, en pleno dominio por herencia (11 de agosto de 2022).

Una vivienda-portería en Valencia, de la que solo tiene un 5,78% de participación por herencia (11 de agosto de 2022).

Así, este diputado socialista y portavoz adjunto en materia de vivienda dispone de cinco pisos: cuatro en pleno dominio por herencia y otro en bienes gananciales. Desde luego que, si las credenciales necesarias para el cargo son las de disponer de varias viviendas, este diputado del PSOE cumple a la perfección con los requisitos.

Dos portavoces de Vivienda poseen ocho casas

Por otro lado, tenemos a la senadora María Isabel Moreno Duque, portavoz de Vivienda en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE. Según su declaración de bienes y rentas, presentada al Senado el 3 de agosto de 2023, estos son los inmuebles que declara:

Un piso en Cáceres , en pleno dominio por compraventa (1996).

, en pleno dominio por compraventa (1996). Una vivienda en Navas del Madroño (Cáceres), en pleno dominio por herencia (30 de octubre de 2019).

(Cáceres), en pleno dominio por herencia (30 de octubre de 2019). Una vivienda en Cáceres, en usufructo por compraventa (3 de abril de 2021).

De esta forma, comprobamos que esta senadora, que también tiene responsabilidades en materia de vivienda en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, posee hasta tres viviendas: dos en pleno dominio y otra en usufructo. Por lo tanto, si sumamos las viviendas que tienen ambos portavoces, nos encontramos con que poseen hasta ocho inmuebles entre los dos.

No deja de resultar irónico que, mientras el PSOE ataca continuamente a los pequeños propietarios a través de la ley o directamente con acusaciones como las de Isabel Rodríguez a Urbagestión, estos mismos políticos con cargos relacionados con la vivienda dispongan de tres, cuatro o hasta cinco pisos, al tiempo que se demoniza a los particulares o a los fondos de inversión que tienen esta cantidad de propiedades.