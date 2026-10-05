El chef José Andrés responde al insulto de Óscar Puente por sus palabras sobre la vivienda

El debate político e institucional sobre el acceso a la vivienda en España ha sumado un tenso enfrentamiento público tras el cruce de reproches entre el chef José Andrés y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La controversia se originó a raíz del rechazo en el Congreso de dos decretos ley sobre vivienda presentados por el Gobierno. En este contexto, el cocinero asturiano —afincado en Estados Unidos y referente habitual de posiciones progresistas en otras cuestiones— publicó una dura crítica contra la estrategia del Ejecutivo.

En su mensaje, José Andrés se alejó de los planteamientos centrados en el control de precios y el incremento de la presión fiscal sobre los arrendadores para reclamar una apuesta decidida por el aumento de la oferta. Argumentó que el problema de fondo no se soluciona redistribuyendo las pocas casas existentes ni aprobando decretos apresurados que terminan tumbados en el Congreso, sino creando las condiciones para edificar más. Entre sus peticiones inmediatas destacó la necesidad de liberar más suelo, reducir la concesión de licencias urbanísticas a meses y no años, aumentar la densidad donde sea viable, garantizar la seguridad jurídica e incrementar sustancialmente la vivienda pública y privada.

Increíble de ver a los "expertos" en solventar la emergencia de vivienda que vive España! En cada televisión! @telediario_tve @A3Noticias @tele5_noticias @noticias_cuatro La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la… — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 2, 2026

El diagnóstico del cocinero tuvo una enorme repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Incluso el dueño de Amazon Jeff Bezos tildó su análisis de completamente acertado.

100% correct diagnosis and prescription. And it's not just in Spain. https://t.co/nDkmcJ7Dwb — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 3, 2026

Sin embargo, la reacción de la parte gubernamental no tardó en llegar. El ministro Óscar Puente reaccionó al mensaje descalificando abiertamente al cocinero en la red social X, donde le reprochó su falta de preparación técnica en materia urbanística llamándole "el cuñado en Chef" y asegurando que su reflexión constituía "uno de los ridículos más antológicos" que recordaba en la plataforma.

El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social. https://t.co/MXSaVwubRf — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2026

Lejos de rehuir el choque, José Andrés replicó directamente al titular de Transportes desplazando el foco del debate desde la política de vivienda hasta la gestión directa de su ministerio. En un extenso alegato, el chef afeó a Puente que recurriera al insulto y al desprecio personal en lugar de asumir sus responsabilidades institucionales. Le instó a dedicar su tiempo y esfuerzo a solucionar el progresivo deterioro de los servicios de transporte público en España, recordando las continuas averías y retrasos en la red ferroviaria y citando casos concretos como las deficientes conexiones del Campo de Gibraltar o el empeoramiento de la seguridad en las carreteras.

Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen. En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos. En el Campo de Gibraltar miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con… https://t.co/FrhTusQE9B — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 4, 2026

Como contraste, el cocinero señaló que durante sus viajes de ayuda humanitaria a Ucrania en pleno conflicto bélico había presenciado trenes funcionando con una puntualidad que hoy en día se echa en falta en España. José Andrés zanjó su respuesta pidiéndole al ministro "menos X y mejor transporte público" y remató señalando que, si no se sentía capaz de garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras del país, lo más sensato sería dejar paso a alguien que sí supiera hacerlo.