El Sindicato de Inquilinas aplaude la huelga general de UGT y CCOO por la vivienda

El Sindicato de Inquilinas ha mostrado públicamente su satisfacción tras la decisión de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO de acordar la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este mismo otoño. La movilización, impulsada por estos colectivos, tiene como objetivo principal reivindicar lo que consideran salarios suficientes para poder acceder a una vivienda digna en el actual contexto económico.

El pacto alcanzado por las organizaciones lideradas por Unai Sordo y Pepe Álvarez tendrá que ser ratificado próximamente por sus máximos órganos de dirección. Pese a este trámite pendiente, la maquinaria de las protestas ya se ha puesto en marcha. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha celebrado en declaraciones a los medios de comunicación que las dos centrales sindicales con mayor poder de afiliación en el territorio nacional se hayan sumado a sus reclamaciones tras varios días de agitación callejera.

"Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación (...) se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva 10 días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna", ha señalado la representante del colectivo. Bajo su punto de vista, la anunciada huelga será obra del "poder popular", y no ha dudado en hacer un llamamiento directo a otros sindicatos y movimientos sociales afines para que engrosen las filas de la convocatoria política.

En un tono marcadamente reivindicativo, la portavoz ha advertido de que su plataforma no cesará en sus acciones de presión institucional. "Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda", ha afirmado Del Río, empleando la retórica habitual de estos grupos de extrema izquierda.

Por su parte, UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto para informar del acuerdo de movilización. Ambas organizaciones han precisado que la fecha definitiva de la huelga se decidirá y analizará en coordinación con las distintas organizaciones sociales y el propio Sindicato de Inquilinas. Se espera que a finales de esta misma semana se pueda anunciar tanto el día exacto como el calendario de movilizaciones y el proceso organizativo de las marchas.

El objetivo de los promotores es lograr una huelga "verdaderamente masiva, que paralice el país y logre ganar sus reivindicaciones". Además, los organizadores han confirmado que mantendrán la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, un asentamiento que desafía las normativas del espacio público, y han adelantado que la huelga general tendrá lugar el próximo mes de noviembre, lo que anticipa un otoño de alta tensión social en las calles de nuestro país.