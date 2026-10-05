El Supremo frena el plan de Cataluña para desvelar los datos de los grandes propietarios porque favorece la okupación

El Tribunal Supremo ha avalado que se oculte la identidad de las empresas propietarias de más de diez viviendas en Cataluña cuando revelar sus nombres pueda facilitar la localización de los inmuebles y aumentar el riesgo de ocupación ilegal. En una sentencia que confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el alto tribunal establece que la transparencia tiene límites cuando existe un peligro acreditado para la seguridad pública, aunque rechaza que esa restricción pueda aplicarse de forma automática o generalizada.

La identidad de los grandes tenedores

Concretamente, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de la Generalidad de Cataluña y ha confirmado la sentencia que impidió divulgar la identidad de las personas jurídicas propietarias de más de diez viviendas en alquiler en la región. En este sentido, el tribunal considera que facilitar esos nombres puede incrementar el riesgo de ocupación ilegal cuando la información permite localizar inmuebles mediante su combinación con otros datos públicos. Así las cosas, la sentencia establece que la protección de la seguridad pública puede justificar una limitación del derecho de acceso a la información, pero exige acreditar las circunstancias que sustentan esa restricción.

Lo cierto es que el caso comenzó con una solicitud de información pública presentada por una periodista, que pidió conocer quiénes eran los grandes tenedores de vivienda en Cataluña. Esta petición se refería a los titulares de más de diez viviendas, excluidos garajes y trasteros, que tenían inmuebles arrendados con fianza depositada en el Instituto Catalán del Suelo a 1 de abril de 2021.

Así las cosas, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública reconoció el derecho a obtener información sobre los titulares, el número de viviendas arrendadas y los municipios en los que se encontraban. Sin embargo, los datos de las personas físicas debían aparecer anonimizados, mientras que se permitía conocer la identidad de las personas jurídicas.

Por su parte, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona recurrió esa resolución al considerar que revelar los nombres de las empresas podía afectar a la seguridad pública. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó su recurso en diciembre de 2023 y limitó el acceso a esa información identificativa. Sin embargo, la Generalidad recurrió entonces ante el Supremo, que ha confirmado la decisión judicial.

Riesgo de okupación

En la sentencia, la Sala examina si divulgar la identidad de las empresas propietarias puede facilitar la localización de sus inmuebles y aumentar el riesgo de ocupación ilegal. Y, para ello, tiene en cuenta varios elementos que ya había valorado el tribunal catalán.

Entre estos elementos figuran, concretamente, un manual aportado al procedimiento que identifica la averiguación del propietario como uno de los primeros pasos para organizar una ocupación. Del mismo modo, la sentencia también recoge el dato de que el 82% de las ocupaciones producidas en Cataluña afectaba a viviendas de grandes tenedores.

Al respecto, la resolución explica que la necesidad de consultar fuentes adicionales no elimina ese riesgo. Según el alto tribunal, "la divulgación de la identidad de las personas jurídicas grandes tenedoras incrementa de modo relevante el riesgo de ocupación ilegal de sus viviendas". Además, el tribunal también rechaza que el hecho de que los inmuebles estuvieran alquilados en la fecha de referencia descarte ese peligro, puesto que su situación puede cambiar posteriormente.

Con todo, la sentencia recuerda que el derecho de acceso a la información pública constituye la regla general y que sus límites deben interpretarse de forma estricta. No obstante, esa exigencia no impide restringir el acceso cuando existen elementos objetivos que justifican la protección de un interés legalmente reconocido.

De hecho, en la sentencia el Supremo insiste en que no basta con invocar de manera genérica un posible perjuicio. De esta forma, se establece que la Administración o la parte que invoque el límite debe explicar cómo la divulgación de los datos solicitados puede afectar al interés protegido y aportar elementos que permitan apreciar que el riesgo es razonablemente previsible. Además, el tribunal incide en que la restricción puede aplicarse antes de que se materialice el daño, siempre que el riesgo no sea una mera conjetura.

Ahora bien, los magistrados también analizan el interés público en conocer la estructura de la propiedad y el funcionamiento del mercado del alquiler y reconocen que esa información puede contribuir al debate público sobre la vivienda y que identificar a los grandes tenedores puede aportar alguna utilidad. Sin embargo, consideran que, en este caso, la información ya facilitada permite conocer la concentración de la propiedad, su distribución territorial y la proporción de titulares personas físicas y jurídicas.

La sentencia precisa que la solicitante había obtenido el número de grandes tenedores, la naturaleza de cada titular, el número de viviendas arrendadas y los municipios correspondientes, aunque sin identificar a las empresas. Por ello, el tribunal concluye que la utilidad adicional de conocer los nombres de las 3.187 personas jurídicas no basta para prevalecer sobre el riesgo acreditado. La limitación afecta exclusivamente a su identidad, sin impedir el acceso al resto de los datos.