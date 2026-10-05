España se queda sin vacuno de Brasil durante dos años en plena subida del precio de la carne

La carne de vacuno de Brasil no volverá a los supermercados europeos a corto plazo. De hecho, un responsable de la Comisión Europea ha señalado que el veto podría prolongarse al menos dos años.

El pasado 3 de septiembre, la UE suspendió las importaciones de carne de vacuno, aves de corral y otros productos de origen animal brasileños. El motivo es que esa carne no tiene garantías suficientes de que cumple las normas comunitarias sobre el uso de antibióticos en la ganadería. Desde entonces, no estaba muy claro cuánto tiempo estaría vigente el veto y si los cambios en la trazabilidad que ha implementado Brasil a corto plazo permitirían que las exportaciones de carne de vacuno a la UE se reanudaran rápidamente.

Sin embargo, este lunes, durante la reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Eric Thevenard, director de auditorías de salud de la Comisión Europea y responsable de la Comisión, ha dejado claro que Brasil debe demostrar que los animales destinados a producir carne para la UE han cumplido las normas comunitarias durante toda su vida, lo que obliga a disponer de un sistema de trazabilidad que funcione desde el nacimiento.

"El tiempo entre el nacimiento y el sacrificio será de alrededor de dos años", explicó Thevenard durante la comparecencia, según recoge Agriland. Por ello, incluso aunque Brasil solucionase ahora sus problemas de trazabilidad, no podría exportar inmediatamente carne procedente de esos animales. Habría que esperar, como mínimo, dos años.

Brasil era uno de los grandes proveedores

La suspensión tiene especial importancia porque Brasil es uno de los principales suministradores de carne de vacuno de la Unión Europea. En 2025, el país exportó a la UE más de 92.000 toneladas de carne de vacuno por un valor superior a 713 millones de euros, según los datos recogidos por Agriland.

En el caso de España, compramos a Brasil 19.100 toneladas de carne de vacuno en 2025, por unos 119 millones de euros según datos del Ministerio de Agricultura.

El veto llega además en un momento en el que el vacuno sigue encareciéndose con fuerza en nuestro país. Según los últimos datos del INE, correspondientes a agosto, la carne de vacuno subió un 9,4% en un año, más del doble que la inflación general, que se situó en el 4,3%. El producto acumula así una nueva presión sobre la cesta de la compra justo cuando Bruselas mantiene fuera del mercado comunitario a uno de sus grandes proveedores.