Hacienda vuelve a retrasar Verifactu y alarga la incertidumbre de los empresarios hasta 2028

Continúa la incertidumbre entre los autónomos y las pequeñas empresas con respecto al sistema de facturación que deben utilizar después de que la Agencia Tributaria haya vuelto a retrasar la implantación de Verifactu y aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes para empresas y autónomos. Supuestamente, la decisión de Hacienda busca coordinar su entrada en vigor con la de la factura electrónica y evitar que los contribuyentes tengan que adaptar sus sistemas de facturación en varias fases.

Verifactu se vuelve a retrasar

El sistema Verifactu establece los requisitos que deben cumplir los programas informáticos utilizados para emitir facturas. Según el Ejecutivo, su finalidad es garantizar la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los registros de facturación.

Cabe recordar que el Gobierno ya había retrasado un año la implantación obligatoria del sistema, que debía comenzar en 2026 y pasó a tener como fechas de referencia el 1 de enero de 2027 para las empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de ese mismo año para el resto de empresas y autónomos afectados.

Ahora, con la nueva decisión, Hacienda vuelve a modificar el calendario y sitúa en octubre de 2028 la aplicación de las obligaciones pendientes. Supuestamente, el objetivo es evitar que los contribuyentes tengan que adaptar sus sistemas de facturación en distintas fases y facilitar una transición coordinada hacia el nuevo modelo.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda justifica el aplazamiento por la conveniencia de hacer coincidir los calendarios de Verifactu y de la normativa sobre factura electrónica para pymes y autónomos. De este modo, argumentan que la decisión pretende favorecer la convergencia entre ambos sistemas, tanto desde el punto de vista normativo como técnico.

De hecho, según Hacienda, la coordinación permitirá avanzar hacia un marco común de facturación y reducir las diferencias entre las obligaciones que deben cumplir los programas informáticos y las exigencias asociadas a la emisión de facturas electrónicas. Precisamente, la fecha de octubre de 2028 coincide con la prevista para la obligatoriedad de la factura electrónica en el caso de empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.

Con todo, Hacienda precisa que las exigencias de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en el desarrollo normativo actual. Por tanto, el aplazamiento modifica el calendario de aplicación, pero mantiene las garantías que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación.

En este contexto, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha valorado la decisión de coordinar los calendarios de implantación de Verifactu y de la factura electrónica. Al respecto, la organización recuerda que en junio presentó una propuesta de hoja de ruta para la transición entre la factura electrónica, Verifactu, el Suministro Inmediato de Información (SII) y la directiva europea ViDA.

La iniciativa fue elaborada por su grupo de expertos en impuestos indirectos y se presentó tanto a los medios de comunicación como a los grupos políticos con representación parlamentaria. Según ha explicado la asociación, su propuesta dio lugar al debate de una modificación en el Senado que, de acuerdo con Aedaf, ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria.