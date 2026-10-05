La burla de Sánchez a las Cortes: tres años sin presupuestos

El Gobierno lleva tres años sin presentar presupuestos. Sin embargo, dado el cerco de presunta corrupción por el que está rodeado y la ausencia de apoyos para poder gobernar, trata de disimular dando los pasos para presentar un proyecto de PGE para 2027, aunque no tiene apoyos, pues la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero ya han sido rechazados en dos ocasiones, y por mucho artificio legal retorcido que el Gobierno pretenda aplicar, es muy difícil que consiga sacar adelante, tras ello, unos presupuestos.

No obstante, convierte su teatro en un ejercicio electoralista, donde sube el gasto todavía más, como último truco para tratar de atraer votantes, dentro de la polarización que intenta alimentar para enfrentar a la sociedad española, para ver si así puede minimizar su derrota. Todo es ficticio en los pasos presupuestarios que ha dado el Gobierno para 2027: desde la intención real de presentar unos PGE, que no la tiene, hasta el crecimiento que proyecta, extraordinariamente elevado respecto al resto de instituciones que realizan previsiones, pasando por la senda de estabilidad o el propio gasto que no se puede mantener.

Así, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto no financiero -felizmente rechazado-, más como propaganda que como elemento útil para realizar los presupuestos, que contemplan una elevación del gasto muy importante, electoralista. Este incremento constituye una enorme irresponsabilidad, porque eleva el gasto un año más de manera imprudente, dotándole de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa, únicamente, en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y largo plazo se deteriora, y ni aun así equilibran las cuentas, lo que quiere decir que todo lo que se recauda se gasta y, además, es insuficiente y hay que recurrir a endeudamiento adicional. El gasto ha subido exponencialmente desde que gobierna Sánchez, lo que hace pensar en que el ajuste a realizar en el futuro será de grandes dimensiones.

Ahora, vuelve a decir que hasta octubre no los presentará, porque prioriza el Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Eso es una burla más, porque, en primer lugar, está obligado a presentar presupuestos; en segundo lugar, es la ley más importante del año, al recoger el trazado de la política económica, con las partidas de gasto y la previsión de ingresos; en tercer lugar, porque el SFA se nutre de una parte importante de ingresos que salen de los PGE, de manera que sin presupuestos no parece muy ortodoxo plantear ninguna reforma del sistema.

La realidad es que no le importa aprobar o no los PGE, para el presidente Sánchez es secundario. El Gobierno da muestras de una gran irresponsabilidad presupuestaria, tanto interna como externa, al jugar con estos temas. Es más, hace un año se atrevió a decir que presentar los presupuestos es "una pérdida de tiempo", argumentando que descarrilarían al no contar con apoyos. Ahora, dice que va a presentar los de 2027, pero que no sabe si conseguirá sacarlos adelante. En definitiva, deja entrever claramente que no tiene apoyos para poder gobernar. De hecho, con la ruptura de hace tiempo con Junts, es inviable que los saque adelante.

Esta desidia se une a la irregularidad que ya representa el hecho de que tengamos unos presupuestos prorrogados, los de 2023, y que el Gobierno desistiese también de presentar un proyecto para 2024, para 2025 y para 2026. Incumple, así, una de sus obligaciones, que es el elaborar un anteproyecto de presupuestos cada ejercicio. Así, desde hace tres años, España está sin Presupuestos Generales del Estado, manteniendo la prórroga presupuestaria que opera en estos momentos.

Presentar los PGE no es una pérdida de tiempo, sino la obligación legal del Gobierno, y si le son devueltos o ve que no tiene apoyos para sacarlos adelante, entonces debe o dimitir para dejar que se intente formar otro ejecutivo, o convocar elecciones para que pueda salir de las urnas una composición de Las Cortes que permita formar un gobierno fuerte, capaz de gobernar, no sólo de estar.

Los PGE son, como digo, la ley más importante del año, que plasma la política económica del Gobierno, a través de los ingresos y gastos presupuestados. Es, además, imprescindible para marcar el restablecimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para conseguir una estructura económica sana, que se mantenga por sí misma, no por el gasto público creciente, que ahoga a la economía con deuda y más deuda. Adicionalmente, la credibilidad de la economía española no puede ponerse en juego por un desistimiento intencionado de sus obligaciones debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no puede sacar adelante casi ninguna iniciativa legislativa. Viviremos unos meses donde el despilfarro aumentará y las decisiones económicas empeorarán la estructura económica de medio y largo plazo, para aparentar que la economía va bien.