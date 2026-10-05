La importancia de saber dónde inviertes para hacer crecer tus ahorros

Durante mucho tiempo, las posibilidades de un ahorrador para obtener rentabilidad de su dinero estuvieron concentradas en unas pocas alternativas: depósitos y cuentas bancarias, fondos de inversión o, para quienes estaban dispuestos a asumir una mayor volatilidad, los mercados bursátiles.

Ese escenario ha cambiado. Hoy existen más formas de invertir y también más información para analizarlas. En este nuevo contexto, una de las tendencias que ha ganado protagonismo es la posibilidad de dirigir el ahorro hacia proyectos vinculados directamente con la economía real.

No existe una única alternativa adecuada para todos los inversores. La elección dependerá de factores como la tolerancia al riesgo, el plazo durante el que se pueda mantener la inversión, las necesidades de liquidez y los objetivos financieros personales. Pero, independientemente del producto elegido, hay una cuestión que debería estar siempre presente: entender dónde se está colocando el dinero.

La inversión inmobiliaria tradicional suele requerir un capital inicial elevado. La compra directa de una vivienda o de otro activo implica, además del precio de adquisición, asumir gastos de compraventa, impuestos, mantenimiento, reformas o gestión del alquiler.

El crowdlending inmobiliario plantea una fórmula diferente. En lugar de adquirir directamente un inmueble, el inversor participa en la financiación de un proyecto inmobiliario mediante un préstamo al promotor. A cambio, la operación establece previamente un tipo de interés y un plazo determinado para la devolución del capital. Este modelo permite acceder al mercado inmobiliario sin necesidad de asumir la propiedad y gestión directa del activo. Además de poner a trabajar los ahorros y dar una rentabilidad al inversor, favorece la creación de oferta inmobiliaria tan necesaria a día de hoy.

Civislend opera en España desde 2017 y está autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Proveedor de Servicios de Financiación Participativa. Su función es conectar a promotores y profesionales inmobiliarios que buscan financiación con inversores que quieren participar en proyectos respaldados por activos inmobiliarios.

Entender cada proyecto antes de invertir

Uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir es disponer de información suficiente para comprender qué hay detrás de cada operación.

Antes de publicar un proyecto en Civislend, el equipo especializado analiza diferentes variables financieras, inmobiliarias, jurídicas, técnicas y comerciales. Este proceso de selección hace que únicamente alrededor del 10% de las operaciones estudiadas llegue finalmente a ofrecerse en la plataforma.

Una vez publicada la oportunidad de inversión, los usuarios pueden consultar información sobre aspectos relevantes del proyecto, entre ellos la experiencia del promotor, las características y localización del activo, el importe que se pretende financiar, el destino del capital, el plazo previsto, las rentabilidades o las garantías asociadas a la operación.

El objetivo es que el inversor pueda analizar cada oportunidad con información suficiente y tomar su decisión de forma consciente.

En Civislend es posible comenzar a invertir desde 250 euros. Este importe permite que la inversión inmobiliaria deje de estar necesariamente vinculada a grandes desembolsos y facilita la aplicación de uno de los principios básicos de cualquier estrategia financiera: la diversificación.

El capital disponible para invertir, se puede distribuir entre distintos proyectos, promotores, ubicaciones geográficas o tipologías de activos.De esta manera, el inversor puede construir progresivamente una cartera más diversificada y evitar una concentración excesiva del patrimonio en una única inversión.

Un ticket de entrada reducido también permite desarrollar estrategias periódicas de inversión y reinversión.Cuando los intereses obtenidos vuelven a incorporarse al capital destinado a nuevas operaciones, entra en juego el efecto del interés compuesto.

Como ejemplo meramente ilustrativo, realizar aportaciones de 250 euros mensuales durante 20 años supondría haber aportado un total de 60.000 euros. Bajo una hipótesis teórica de rentabilidad anual del 10% reinvertida íntegramente, el capital acumulado podría situarse cerca de los 190.000 euros.

Si la misma estrategia se mantuviera durante 40 años, las aportaciones alcanzarían los 120.000 euros y, bajo esa misma hipótesis teórica y constante de rentabilidad, el capital acumulado podría superar los 1,5 millones de euros.

Dependiendo de las características de cada proyecto, las operaciones publicadas por Civislend pueden incorporar distintas garantías, como hipotecas de primer rango sobre los inmuebles, garantías corporativas, fianzas o pignoraciones de participaciones.

La importancia de invertir a través de plataformas reguladas

Tan importante como estudiar cada proyecto es conocer quién actúa como intermediario.

En el ámbito de la financiación participativa, operar a través de una plataforma regulada proporciona un marco de funcionamiento sujeto a determinadas obligaciones en materia de transparencia, procedimientos internos, información al inversor y gestión de potenciales conflictos de interés.

Civislend está autorizada y supervisada por la CNMV como Proveedor de Servicios de Financiación Participativa desde 2017.

La combinación entre regulación, información y análisis permite tomar decisiones con un mayor conocimiento de aquello en lo que se está participando.

La evolución de Civislend refleja también el crecimiento que ha experimentado el crowdlending inmobiliario en España.

Desde el inicio de su actividad, la plataforma ha canalizado más de 400 millones de euros a través de más de 200 proyectos inmobiliarios.

En los proyectos ya devueltos ( más de 145) a los inversores, Civislend registra una rentabilidad media histórica cercana al 13%, con una duración media aproximada de 15 meses.Estas cifras muestran la creciente incorporación de la financiación participativa inmobiliaria a las alternativas disponibles para los ahorradores.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778.Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181.Civislendno ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.