Mercadona despide a un empleado que cobraba más de 3.300 euros netos y que bebía cerveza y conducía en horario laboral

Un trabajador de Mercadona que llevaba más de 25 años en la empresa ha sido despedido después de que lo pillaran bebiendo cerveza y conduciendo en horario de trabajo, además de haber lanzado objetos contra una compañera y haberla insultado diciéndole "eres una inútil". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado procedente el despido. La sentencia se puede leer aquí.

Este empleado comenzó su relación laboral con Mercadona en marzo de 1999 en Almería. Su salario era de unos 4.720 euros brutos al mes en 12 pagas, alrededor de 3.350 euros netos al mes. Sus funciones en el trabajo eran de gestión del centro, plantilla, planificación, control de ventas y seguridad.

Cobraba más de 3.300 euros netos al mes

Los problemas comenzaron en marzo de 2024 cuando lanzó un carro de reposición contra una compañera, que chocó con el carro, y le dijo "eres una inútil". Al parecer, este era un trato habitual hacia los compañeros. Algunas trabajadoras pidieron excedencias y otras tres causaron baja por Incapacidad Temporal.

En junio del mismo año varias trabajadoras presentaron quejas escritas a la responsable de zona por trato inadecuado, ingesta de alcohol durante la jornada, ausencias injustificadas e incumplimiento horario.

Le pillaron bebiendo cerveza cinco días distintos

El 9 de julio, el trabajador salió al parking (algo prohibido para él), abrió el maletero de su coche, cogió dos latas de cerveza de 33 cl, se las bebió y se ausentó del trabajo conduciendo. Poco después cogió otra lata y también la consumió. Al día siguiente repitió la misma conducta. Por la tarde compró hielo, llevó al parking una nevera portátil llena de cervezas y, sobre las 19:30, cogió otra lata y abandonó el puesto conduciendo.

Durante la semana del 22 al 28 de julio de 2024 hubo otros incidentes. No acudió a trabajar las tardes del 23 y del 27 de julio. El 23 de julio, por la tarde, fue visto saliendo de su vivienda con una silla plegable y ropa playera, camino del puerto de Aguadulce. El 27 de julio envió un mensaje de WhatsApp a la coordinadora de zona diciéndole que iba a urgencias; sin embargo, no se dirigió al centro de salud hasta varias horas después, permaneció allí solo cinco minutos y volvió a casa. El 22 de julio volvió a beberse dos latas de cerveza en el parking. Repitió el consumo el 23 y el 25 de julio.

Se ausentaba del trabajo sin justificar

Ante esta situación, Mercadona le notificó por escrito el despido disciplinario el 30 de julio. El trabajador demandó a la empresa ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Almería, que desestimó la demanda, declaró procedente el despido y convalidó la extinción del contrato.

El empleado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en marzo de este año dio por probados el consumo de alcohol, las ausencias, los retrasos y el trato inadecuado a sus compañeros, tras el seguimiento de un detective contratado por la empresa. El tribunal autonómico declaró procedente el despido y dio la razón a Mercadona.