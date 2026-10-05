Reaparece el ingeniero Jon González al que la izquierda expulsó de X hace meses: "Cero viviendas"

El ingeniero Jon González vuelve a publicar. El pasado mes de mayo, González sufrió una cacería totalitaria en X por parte de Antonio Maestre, Carlos Sánchez Mato, Yago Álvarez, Eduardo Garzón y el resto de la izquierda económica y tuitera del panorama actual. Esta campaña de persecución acabó afectando tanto al divulgador, que acabó cerrando su cuenta de X.

Desde hacía años, Jon González venía deleitando a todos los apasionados en la economía con sus gráficos y análisis sobre pensiones, impuestos y todo tipo de temas de interés. Sin embargo, a los anteriormente mencionados, les escocían sobremanera los datos que Jon ponía sobre la mesa, y lejos de intentar rebatirle, se propusieron silenciarle. Y lo consiguieron… hasta ahora.

Jon González no ha vuelto a X, pero sí ha realizado una interesante publicación en su blog "La promesa Generacional", que llevaba sin actualizar desde abril, bajo el título "Un desahucio, dos decretos-ley, cero viviendas".

El análisis de González: escasez

El ingeniero explica que ha decidido realizar esta publicación "deseando que esta tímida muestra de libertad de expresión no importune demasiado a los que se han asegurado de que deje de molestar a nadie". Reconoce que "aunque me gustaría volver a X, parece que todavía no se dan las circunstancias para hacerlo, así que, mientras tanto, espero que se me conceda al menos esta pequeña transgresión".

"La familia que no puede comprar una vivienda en Madrid, el trabajador que no encuentra un alquiler razonable en Málaga, el joven que sigue viviendo con sus padres a los treinta años, la enfermera que no puede residir cerca del hospital en Baleares o una pareja que retrasa tener hijos porque no encuentra una casa adecuada no se enfrentan necesariamente al mismo problema jurídico que Maricarmen", comienza diciendo González. "Lo que comparten es un mercado que, en muchas de las zonas donde aumenta la población y el empleo, lleva años incorporando vivienda mucho más lentamente de lo que aumenta el número de hogares. Ahí es donde creo que deberíamos volver a situar la discusión", añade.

El divulgador recuerda que España tenía aproximadamente 19,8 millones de hogares en 2026. "Si se cumplen las actuales proyecciones del INE, tendremos alrededor de un millón más en 2031 y algo más de 2,1 millones adicionales en 2041. Además, esos hogares serán progresivamente más pequeños: sólo los formados por una persona podrían pasar de unos 5,6 millones actualmente a aproximadamente 6,7 millones en 2041" avisa.

Sin embargo, ni en las medidas del Ejecutivo ni en las propuestas de los acampados en Sol se pone el foco en que lo que necesita el mercado es que haya más casas para cubrir el aumento de la población. Estamos ante un problema de escasez (lo que ha generado que la oferta y la demanda de vivienda estén desacompasadas y suba el precio). Los datos lo demuestran, como también recuerda González.

"Entre 2022 y 2024, la OCDE contabiliza aproximadamente 604.000 nuevos hogares en España y 345.000 permisos de construcción. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se acumuló una diferencia de alrededor de 750.000 unidades entre creación de hogares y nueva vivienda, concentrada en buena medida en unas pocas provincias dinámicas. La OCDE señala, además, problemas de disponibilidad efectiva de suelo edificable, lentitud en la transformación urbanística, multiplicidad de autorizaciones, falta de infraestructura y procedimientos de licencia que en algunos municipios pueden prolongarse durante años", apunta.

Sin embargo, "después de más de ocho años de Gobierno, España sigue construyendo muy por debajo de la formación de hogares en sus principales mercados, mantiene un parque de alquiler social que la OCDE sitúa alrededor del 3% del total y conserva algunos procedimientos de desarrollo urbano extraordinariamente lentos y complejos", denuncia.

A González le parece "frustrante" que "cuando un bien escasea de manera persistente y su precio aumenta, una economía de mercado debería generar incentivos extraordinarios para producir más. Si esa respuesta no aparece, o aparece con enorme lentitud, merece la pena preguntarse qué está impidiendo que propietarios, promotores, cooperativas, constructores e inversores respondan a esos precios".

Mensaje a las CCAA y los ayuntamientos

El divulgador también señala a las CCAA y a los ayuntamientos como responsables de esta falta de oferta de vivienda. "El Estado controla instrumentos importantes: legislación básica, fiscalidad, financiación, patrimonio estatal, determinadas infraestructuras, normas técnicas, procedimiento administrativo común y las actuaciones de sus propios organismos. Puede mejorar la seguridad jurídica, digitalizar y coordinar sus informes, movilizar suelo público, financiar vivienda asequible y ayudar a pagar infraestructuras", señala.

"Pero buena parte de las decisiones que determinan cuánta vivienda puede construirse, dónde y con qué rapidez pertenecen fundamentalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El urbanismo, la ordenación territorial, las densidades, los usos, gran parte de la gestión urbanística, la vivienda protegida y los procedimientos de licencia dependen en buena medida de legislación autonómica y de decisiones locales. El Tribunal Constitucional ha recordado repetidamente estos límites y ha anulado normas estatales cuando han penetrado demasiado en las competencias urbanísticas autonómicas", añade.

10 ideas

González ha dejado también "diez principios para una reforma que podría sobrevivir a uno o dos cambios de gobierno". Son los siguientes: