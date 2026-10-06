Antonio Garamendi avisa de que la huelga de CCOO y UGT podría ser ilegal

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha arremetido este martes contra la huelga general anunciada para este otoño por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. El representante empresarial ha señalado que dicha protesta tiene un claro componente político y electoral, y ha sugerido que los motivos esgrimidos podrían situarla fuera de la legalidad vigente.

"Es indudable que es una huelga política y lo del término ilegal hay que decirlo el día que veamos la convocatoria real", ha explicado en declaraciones a los medios. Garamendi ha incidido en que resulta inaudito organizar un paro general en plena campaña electoral, algo que, a su juicio, evidencia las verdaderas intenciones de sus promotores y lo convierte en un acto "descarado".

El líder de la patronal ha recordado que la legislación española establece que este instrumento de presión solo tiene sentido ante un conflicto laboral. En este caso, ha advertido de que las organizaciones sindicales están intentando forzar la maquinaria para encontrar un encaje puramente laboral a una protesta que pretende responsabilizar a los empresarios de la actual situación del mercado inmobiliario.

Sobre esta cuestión, ha lamentado que se intente exculpar de la crisis de la vivienda a quienes han ostentado el poder durante los últimos años. "La realidad es que llevamos ocho años de gobierno (...) y parece que nadie tiene ninguna responsabilidad sobre lo que había que haber trabajado", ha denunciado. Además, ha calificado como inusual que se organice una huelga general contra la oposición y no contra el Ejecutivo.

Garamendi también ha cuestionado la naturaleza de uno de los entes convocantes, subrayando que el Sindicato de Inquilinas es en realidad una asociación. Aunque ha mostrado respeto por su derecho a defender sus intereses, ha recalcado que el papel de los sindicatos tradicionales como CCOO y UGT en esta convocatoria está "fuera de tono".

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, el presidente de la CEOE ha pedido mantener el clima de diálogo institucional. Ha hecho un llamamiento a las partes implicadas, advirtiendo de que los agentes sociales tienen el deber de garantizar la estabilidad y la paz social, por lo que ha exigido no calentar la calle para dividir a la sociedad española.

En paralelo, el dirigente empresarial ha afeado al Gobierno su estrategia normativa. Ha reprochado que se utilicen los decretos sobre vivienda como una herramienta electoral justo después de disolver las Cortes, ignorando el papel del Parlamento. Para el líder de la CEOE, es fundamental respetar a las instituciones y aceptar las medidas emanadas de un poder legislativo legítimo, sin recurrir a atajos en vísperas de los comicios.

Finalmente, al ser interrogado sobre el estancamiento de los salarios, ha instado a analizar el panorama económico de forma global. Garamendi ha recordado el grave problema de absentismo que afecta a las pequeñas empresas y ha denunciado que la negativa del Estado a deflactar el IRPF ha provocado que los trabajadores pierdan más de 17.000 millones de euros en poder adquisitivo. Por ello, ha defendido que las mejoras retributivas deben abordarse en las mesas de negociación correspondientes y no mediante algaradas callejeras.