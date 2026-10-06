Así es el plan de recortes de Francia que está desatando vandalismo y violencia en las calles

Una vez más, los disturbios se extienden por Francia. Concretamente, las revueltas han comenzado después de que el gobierno galo haya anunciado un recorte milmillonario en el presupuesto para el próximo ejercicio. En este sentido, según detalla Le Figaro el presupuesto aprobado por el Ejecutivo supondrá un ajuste de 43.000 millones de euros, que alcanzará 54.000 millones incluyendo medidas implementadas anteriormente.

Al respecto, el primer ministro francés señaló en mensaje publicado en redes sociales que "Francia se endeudó a casi el 4,8% en bonos a diez años, frente al 3,5% de hace un año". En este sentido, en el comunicado incidía en que "hay que remontarse a 2008 para encontrar un nivel similar".

Del mismo modo, Lecornu destacaba que "las tensiones energéticas están elevando los tipos de interés en muchos países". De este modo, explicaba cómo "en Francia, la incertidumbre política previa a las elecciones presidenciales agrava esta presión". Asimismo, argumentaba que "un mayor pago de intereses significa menos recursos para las prioridades del país", subrayando además que "esta realidad es inevitable para todos: el Gobierno, el Parlamento y los candidatos presidenciales".

Une alerte passe presque inaperçue dans le débat public : hier après-midi, la France a emprunté à près de 4,8 % à dix ans, contre 3,5 % il y a un an. Il faut remonter à 2008 pour retrouver un tel niveau. Les tensions énergétiques poussent les taux à la hausse dans de nombreux… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 30, 2026

Precisamente, debemos tener en cuenta que Francia se enfrenta a una creciente presión de los mercados financieros por el deterioro de sus cuentas públicas y el encarecimiento de su deuda. Así lo asegura en declaraciones a Financial Times el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, quien ha advertido de que el país corre el riesgo de quedar "estrangulado por los tipos de interés" si no adopta medidas para reducir el déficit, aunque ha descartado equiparar la situación actual con la crisis griega de la eurozona.

Precisamente, la advertencia llega en plena escalada de las tensiones en el mercado de deuda soberana y cuando el Gobierno francés intenta sacar adelante un presupuesto con recortes de gasto y subidas de impuestos. En este sentido, la rentabilidad exigida a los bonos franceses ha aumentado con fuerza, en un contexto marcado por la incertidumbre política y las dudas de los inversores sobre la capacidad de París para sanear sus finanzas públicas.

Financial Times

En cualquier caso, Moulin defiende que Francia todavía puede recuperar la confianza de los inversores si aprueba un presupuesto que permita reducir el gasto público y el déficit. Así, considera que la aprobación de un plan de consolidación fiscal enviaría una señal concreta a los mercados y contribuiría a moderar las dudas sobre la solvencia del Estado francés.

Del mismo modo, el gobernador advierte de que la falta de medidas podría elevar progresivamente el coste de la financiación pública. Además, ha defendido que el país debe conservar la capacidad de decidir su política económica sin depender de una intervención exterior.

Plan de ajuste del Gobierno francés

Como hemos destacado, el presupuesto presentado por el Gobierno francés incluye recortes de gasto y aumentos de impuestos por valor de 43.000 millones de euros, con el objetivo de reducir el déficit público —que se prevé que se sitúe en el 5,4% al término del año—. De este modo, entre las propuestas más controvertidas figuran la eliminación de los incrementos automáticos de las pensiones vinculados a la inflación y la congelación parcial de los salarios de los funcionarios.

Así, el canal de televisión público francés Public Sénat informa de que el presupuesto aprobado prevé reducciones presupuestarias en la mayoría de los ministerios, con excepciones para los considerados esenciales. En este sentido, el Ministerio de Trabajo destaca entre los departamentos afectados, con una disminución de sus recursos de 2.500 millones de euros.

Del mismo modo, el Ejecutivo también quiere reducir la plantilla de la Administración central: sin contar el Ministerio de Defensa, los departamentos estatales perderán 1.076 puestos equivalentes a jornada completa. A esta medida se suma la congelación del índice salarial de los funcionarios.

Por otra parte, el Gobierno francés quiere reducir el déficit de la Seguridad Social desde los 21.800 millones de euros previstos para 2026 hasta los 12.700 millones en 2027. Así, para lograrlo plantea actuar sobre las pensiones, la sanidad y las prestaciones por enfermedad. Además, en materia de jubilación, el plan prevé un ahorro de 5.500 millones de euros. Por otra parte, una de las principales medidas será la congelación total o parcial de las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales, que permitiría ahorrar unos 4.100 millones.

Al mismo tiempo, en materia de sanidad el objetivo es limitar el aumento del gasto a 6.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones que habría alcanzado sin las medidas anunciadas. En este contexto, la industria farmacéutica asumirá una parte importante del ajuste, con un ahorro previsto de 3.000 millones de euros. El proyecto también contempla trasladar 1.600 millones de euros de costes adicionales a las aseguradoras de salud complementarias.

Además, las bajas por enfermedad también estarán sujetas a cambios. De hecho, el Gobierno calcula que podrá ahorrar 2.000 millones de euros en esta partida, de los cuales 1.000 millones dependerán de las negociaciones con los interlocutores sociales. Por otra parte, el Ejecutivo pretende ahorrar 3.800 millones de euros mediante cambios en las cotizaciones sociales de los empleadores.