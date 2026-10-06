Denuncian a un Ayuntamiento por arreglar el riego del pueblo tras seis meses esperando a la Confederación Hidrográfica

La historia ha ocurrido en Ibdes (Zaragoza) y comenzó cuando se hundió parte del canal que se utiliza para llevar agua a los cultivos, lo que amenazaba con dejar a los agricultores sin riego durante la primavera y el verano que, como se ha visto a posteriori, ha sido excepcionalmente seco.

El Ayuntamiento comunicó el problema a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y solicitó autorización para reparar los daños. Según explica el Heraldo de Aragón, un agente de la Confederación llegó a visitar la zona en al menos dos ocasiones, pero pasaron los meses sin que llegara la autorización solicitada.

El Ayuntamiento, finalmente, decidió arreglar la infraestructura por su cuenta. Las obras se realizaron sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tal y como el propio equipo de Gobierno municipal reconoce expresamente. Su argumento es que la situación era urgente y que el organismo competente no había dado respuesta después de seis meses.

El problema llegó después. Un vecino presentó una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por las obras realizadas, que puso en marcha una investigación. La denuncia también se ha trasladado a la propia Confederación, que tendrá que valorar si la actuación municipal es sancionable.

El Ayuntamiento defiende que no actuó por capricho, sino para solucionar una avería que podía comprometer el riego de los agricultores. En un comunicado, el equipo de Gobierno insiste en que había informado a la CHE desde el primer momento y que, después de medio año sin respuesta, tuvo que elegir entre seguir esperando o intentar solucionar el problema.

Ahora la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, deberá determinar si las obras incumplieron la normativa y si procede abrir un expediente sancionador contra el Ayuntamiento.