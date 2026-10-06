El absentismo y los costes laborales lastran los beneficios del turismo en España

El sector turístico español cierra un verano marcado por la paradoja de los ingresos récord y los márgenes en apuros. Según el informe Perspectivas Turísticas publicado por Exceltur en octubre de 2026, el PIB turístico creció un 3,5 % interanual en el tercer trimestre del año, impulsado por el trasvase de viajeros desde el Mediterráneo oriental ante el conflicto en Oriente Medio. No obstante, el incremento del 7,3 % en los costes del petróleo y la escalada del absentismo laboral han impedido que el dinamismo comercial se traslade de forma directa a las cuentas de resultados empresariales.

El alza operativa merma los márgenes

La intensificación de los costes operativos ha golpeado al 39,1 % de las empresas turísticas españolas, que afirman haber sufrido un deterioro de sus resultados en los meses estivales respecto al mismo periodo de 2025. El encarecimiento acumulado del queroseno —con una subida acumulada del 100,7 % desde marzo— impacta directamente al transporte de pasajeros, donde el 58,6 % de los operadores constata menores beneficios. A esta factura energética se suma un crecimiento del 6,9 % en los suministros eléctricos y un repunte del 25 % en los costes financieros derivados de las subidas de los tipos de interés.

El absentismo laboral bate récords en la hostelería

La productividad de las empresas se ve lastrada por la escalada del absentismo laboral, que ha alcanzado el 7,7 % de las horas pactadas no trabajadas durante el tercer trimestre de 2026 frente al 6,6 % registrado en junio. Este problema supone ya un coste directo equivalente al 3,8 % de la facturación global de las compañías turísticas, afectando con especial dureza al ocio (8,7 %) y a la oferta de alojamiento (8,0 %). Por comunidades autónomas, Canarias lidera la tasa de absentismo con un 11,9 % de las horas laborales perdidas.

EEUU y el eclipse salvan la temporada

El turismo internacional ha ejercido de motor de la demanda en los meses centrales del año con un repunte del 9,2 % en el gasto sin transporte. El viajero procedente de Estados Unidos despunta con un avance del 14,6 % en pernoctaciones hoteleras y un gasto medio diario de 186,2 euros. En el plano nacional, la celebración del eclipse solar del 12 de agosto disparó la afluencia y el gasto exterior en las provincias de la franja de totalidad, con crecimientos en los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en territorios como la Marina Lucense (+23,7 %) y Rías Altas (+22,8 %).

Moderación en el tramo final del año

Para el cuarto trimestre de 2026, la patronal Exceltur anticipa un ritmo de crecimiento más moderado, con una previsión de aumento de ventas del 2,8 % en comparación con el 4,1 % registrado en el periodo de verano. La previsión para el PIB turístico global en el conjunto del ejercicio 2026 se mantiene en el 2,7 %, alcanzando un valor absoluto histórico de 226.995 millones de euros. Este volumen permitirá elevar la aportación del turismo hasta el 12,9 % del PIB nacional de España.