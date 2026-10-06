El hacinamiento en viviendas en España se duplica bajo el Gobierno de Sánchez

Los dos decretos-ley sobre vivienda que el PSOE esperaba sacar adelante el pasado viernes, y que fueron tumbados con los votos en contra del PP, Vox y Junts, han propiciado un adelanto electoral que pocos esperaban. Pedro Sánchez ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.

Si bien estos dos decretos-ley sobre vivienda han sido tumbados, todo apunta a que el PSOE se las ingeniará para aprobarlos a través de la Diputación Permanente (como hemos contado aquí), de manera que se saltará la decisión del Congreso de los Diputados de hace sólo unos días para imponer su criterio sobre ambos decretos. Más allá de esto, el debate sobre la vivienda ha vuelto a ponerse sobre la mesa como uno de los mayores problemas sociales que se viven en España, habiéndose producido multitud de acampadas por la vivienda en toda la geografía española.

Desde el Ejecutivo se ha pretendido aparentar estos últimos días que la culpa de los altos precios de los alquileres y del complicado acceso a la vivienda se debe a que "las derechas" se han opuesto a la aprobación de los mencionados decretos, que, según el Gobierno, habrían sido una especie de solución mágica a todos estos problemas. La realidad es que en los últimos años el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado, ya que desde 2021 se han creado muchos más hogares que viviendas se han construido.

Más hogares compitiendo por menos viviendas

En el siguiente gráfico podremos ver, con datos del Ministerio de Vivienda y del INE, la evolución del número de hogares creados desde 2014 y de las viviendas terminadas:

En el gráfico se puede ver como desde 2021 hasta 2025 existe un déficit de vivienda de 755.317 viviendas, ya que se han creado 1.220.126 hogares y sólo se han construido 464.809 viviendas. Esto hace que cada vez más personas compitan por menos viviendas y que acaben viviendo más personas en pisos o casas donde antes vivían menos, de ahí que las tasas de hacinamiento en nuestro país no hayan dejado de crecer en los últimos años.

El hacinamiento se ha duplicado con Sánchez

Veamos la evolución de la tasa de hacinamiento en España, según datos de Eurostat:

Tal y como podemos observar, entre 2018 y 2025 ha aumentado el porcentaje de población que vive en situación de hacinamiento. En 2018 afectaba al 4,7% de la población en España, mientras que en 2025 afectó al 9,5%, de manera que se ha duplicado. También ha crecido entre los jóvenes de 15 a 29 años, pasando del 8,4% al 16,2%. Por último, entre la población de 18 a 64 años se ha pasado del 5,1% al 10,2%, justo el doble desde que gobierna Pedro Sánchez.

¿Qué se considera un hogar o vivienda hacinada según Eurostat?

Según Eurostat, una persona se considera en esa situación si el hogar no dispone de un número mínimo de habitaciones igual a: una habitación para el hogar; una habitación por pareja; una habitación por cada persona sola de 18 años o más; una habitación por cada par de personas solas del mismo sexo de entre 12 y 17 años; una habitación por cada persona sola de entre 12 y 17 años que no entre en el caso anterior; y una habitación por cada par de niños menores de 12 años.

Por ejemplo, una familia compuesta por una pareja y dos hijos de 15 y 17 años de distinto sexo viviría en un hogar hacinado si sólo hubiera un salón y dos habitaciones (sin contar el baño y la cocina), tres habitaciones y ningún salón, o un salón y una única habitación. No habría hacinamiento si hubiera, como mínimo, tres habitaciones y un salón.

Curiosamente, este aumento de la población hacinada se produce al mismo tiempo que desde el año 1991 se han disparado un 81% los hogares unipersonales en España, haciendo que el número medio de habitantes por vivienda en nuestro país haya pasado de 3,3 personas a 2,4 personas, como ya contamos aquí.

En cualquier caso, por mucho que Pedro Sánchez quiera aparentar que no ha tenido ninguna responsabilidad en el deterioro del acceso a la vivienda ni en las condiciones en las que viven muchas personas, la realidad se empeña en llevarle la contraria.