El Sindicato de Inquilinos de Barcelona colabora con una cooperativa de vivienda que recibe dinero público

En los últimos días hemos ido ofreciendo distintas informaciones tanto de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, como de sus principales portavoces. El caso más sonado es el de Fernando de los Santos Menéndez, quien además de ser nieto de un marqués ha estudiado un máster en Nueva York por más de 120.000 dólares, entre otras cuestiones.

Si bien el Sindicato de Inquilinas de Madrid está adquiriendo un mayor protagonismo, ya que la acampada de la Puerta del Sol ha sido la principal y más importante hasta ahora, de cerca le sigue el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, del que hemos descubierto que colabora estrechamente con una cooperativa que ha recibido decenas de millones de euros de dinero público, tanto del Gobierno de España, de la Generalidad de Cataluña, de los ayuntamientos y también de los fondos europeos Next Generation.

El Sindicato de Inquilinos de Barcelona y sus relaciones

En primer lugar, hay que explicar la relación de esta cooperativa de viviendas en cesión de uso, llamada Sostre Cívic, con el Sindicato de Inquilinos de Barcelona. En el año 2023, como se puede ver aquí, llegaron a un acuerdo para colaborar entre ambas organizaciones.

Así podemos leer en el acuerdo: "Las dos organizaciones nos comprometemos a compartir información entre nuestras bases sociales y a explorar la posibilidad de cooperativizar edificios de arrendatarios en lucha, siguiendo el principio de compra preferente de inmuebles de alquiler privado por parte de personas inquilinas organizadas. Esto ya se ha hecho con éxito a países como Suecia y Dinamarca, y ha significado un aumento considerable del número total de viviendas cooperativas en el mercado total de viviendas".

"El convenio también establece el derecho del Sindicato a participar activamente en las actividades de Sostre Cívic, contribuir económicamente a su sostenibilidad e influir en sus órganos de gobierno. Por otro lado, Sostre Cívic promoverá la afiliación de pleno derecho de sus miembros al Sindicato", explican en la web del Sindicato de Inquilinos. Con lo cual, vemos que existe una estrecha colaboración entre la cooperativa de vivienda y el sindicato.

Esta cooperativa ha recibido más de siete millones de dinero público en subvenciones

Pues bien, según las cuentas anuales de Sostre Cívic del año 2024 (que se pueden ver aquí), las subvenciones públicas que seguían contabilizadas suman 7.006.173,80 euros, es decir, más de siete millones de euros. Por parte del Gobierno de España constan 2,21 millones de euros, de los cuales 563.538 euros proceden del Plan Estatal de Vivienda y el resto, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en torno a 1,65 millones de euros. De los fondos Next Generation constan 292.672 euros concedidos.

De la Generalidad de Cataluña también han recibido una cantidad considerable, de 3,92 millones de euros. Por parte de los distintos ayuntamientos ha percibido 580.180 euros. Por otro lado, en noviembre de 2024 se le concedió un crédito de 31 millones de euros del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para la construcción de unas 350 viviendas sociales.

Le han concedido 53,78 millones de dinero público

Sin embargo, hay más información sobre el dinero público recibido por esta cooperativa. Según sus cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2024 Sostre Cívic tenía con el Instituto Catalán de Finanzas un total de 16 préstamos hipotecarios activos, por un importe de 11.136.000 euros. También tenía concedido otro préstamo de 4,64 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con lo cual, vemos que, entre subvenciones y créditos, a esta entidad le han concedido un total de 53,78 millones de euros de dinero público entre subvenciones directas y préstamos.