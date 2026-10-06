La electricidad sube más de un 108% desde que gobierna Sánchez

Uno de los problemas que afectan directamente a la situación económica de los españoles es la inflación que lastra la capacidad de compra y limita el acceso a los bienes y servicios para las familias. Concretamente, según hemos detallado en Libre Mercado, el IPC elevó seis décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%.

En este sentido, el organismo destaca que el encarecimiento de los carburantes y a la evolución de los paquetes turísticos como los principales factores detrás de la subida. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el impacto del precio de la electricidad, que ha registrado un notable incremento en los últimos años.

Concretamente, de acuerdo con los datos publicados por Red Eléctrica de España, a finales del mes de septiembre el precio medio en el mercado mayorista se situó en los 161 euros por megavatio-hora. Como podemos comprobar a continuación, el precio alcanzó los 161,15 euros por megavatio-hora en el caso de los comercializadores libres y los 159 euros para el comercializador de referencia.

Red Eléctrica

En consecuencia, en el último año el precio de la electricidad se ha incrementado en un 56,3%, puesto que a finales de septiembre de 2025 el precio medio en el mercado mayorista se situó en los 103,70 euros por megavatio-hora. En este contexto, el precio fue de 103,52 euros por megavatio-hora para los comercializadores libres y de 106,43 euros para el comercializador de referencia.

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Asimismo, cabe destacar que a cierre de septiembre de 2018 el precio medio en el mercado mayorista alcanzó los 77,29 euros por megavatio-hora. De este modo, el precio en el caso del comercializador libre fue de 76,95 euros por megavatio-hora en el caso de los comercializadores libres y de 80 euros en el caso del comercializador de referencia. Por tanto, el precio de la electricidad se ha disparado más de un 108% desde que Sánchez gobierna.

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Y no es casualidad que la evolución del precio de la electricidad preocupe a los consumidores y a la industria por igual. De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, la industria siderúrgica española ya ha alertado de la evolución de los precios de la luz y el gas. Al respecto, han explicado que, previsiblemente, el sector afrontará un sobrecoste estimado de 658 millones de euros entre marzo y diciembre de 2026.