La hipocresía del PSOE: el 72% de las ejecuciones actuales nace de hipotecas firmadas bajo sus gobiernos

En los últimos días se ha vuelto a poner el foco en los desahucios a raíz del caso de Maricarmen, la anciana de 87 años que vivía en un piso del Retiro, en Madrid (y del que hemos hablado sobradamente en este medio). Su desahucio se ha instrumentalizado hasta el punto de incluir su nombre en un real decreto, y el caso ha servido de excusa para impulsar los dos reales decretos que se aprobaron y se tumbaron la semana pasada.

El PSOE ha hecho un ejercicio de demagogia con los desahucios en estas semanas. Primero, al presentarlos como si fueran algo malo, cuando no son más que la recuperación de una propiedad por su legítimo dueño después de que quien la ocupaba no pague lo que debe, tras un proceso judicial con garantías. Y segundo, porque el de Maricarmen no es el primero que se produce durante el Gobierno de Pedro Sánchez: desde que es presidente se han practicado unos 272.400 lanzamientos, según el CGPJ.

El legado de Zapatero

Son muchos quienes desconocen cómo se lleva a cabo un desahucio. El lanzamiento es la fase final de un proceso judicial ya resuelto, no su comienzo, y la mayoría nace de un alquiler, no de una hipoteca.

Cuando el origen sí es una hipoteca, de las 4.989 ejecuciones sobre vivienda iniciadas en el segundo trimestre de 2026, según el INE, el 58,8% correspondía a hipotecas firmadas entre 2005 y 2011, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no todas terminan en un desalojo. Las firmadas entre 2019 y 2025 ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, fueron el 13,3% del total. En suma, los gobiernos de Zapatero y Sánchez explican el 72,1% de esas hipotecas.

Es decir, mientras el PSOE dramatiza los desahucios, los datos dicen otra cosa. Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias que se inician ahora, proceden de préstamos firmados entre 2005 y 2008, en el pico de la burbuja, bajo el Gobierno de Zapatero. En 2025 ese tramo concentró el 48% de las ejecuciones sobre vivienda; en el segundo trimestre de 2026, el 46,7%.

La hipocresía del PSOE con los desahucios

Aunque el hecho de que se produzcan ejecuciones hipotecarias y, en última instancia y según el caso, desahucios no es atribuible al PSOE por el mero hecho de que esas hipotecas se firmaran bajo uno de sus gobiernos, tampoco es justo dar un tono negativo al desahucio, como si no consistiera simplemente en que un legítimo propietario recupera el uso y disfrute de su propia vivienda o propiedad. Ahora el PSOE juega a desentenderse de los desahucios y a demonizarlos, cuando durante años permitió que se dieran las circunstancias que hoy los provocan.

Es exactamente lo mismo que ha hecho el grupo socialista con la compra de vivienda y el alquiler: la culpa es de la oposición, de los "fondos buitre", de los "rentistas", etc., de todos menos de ellos, cuando son precisamente ellos quienes han aprobado leyes que han destrozado el mercado del alquiler y han minado la seguridad jurídica de la propiedad.