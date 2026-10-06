Ferrovial derrota a Hacienda en los tribunales

Ferrovial ha conseguido una nueva victoria judicial frente a Hacienda que le permitirá recuperar casi 37 millones de euros que ya había pagado a la Agencia Tributaria. Concretamente, la Audiencia Nacional ha anulado la liquidación que cuestionaba las deducciones fiscales aplicadas por la constructora tras comprar varias sociedades extranjeras, en una decisión que llega después de que la Justicia europea avalara definitivamente este tipo de beneficios fiscales.

Hacienda, derrotada

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Ferrovial en su disputa con Hacienda por las deducciones fiscales aplicadas a la compra de sociedades extranjeras y ha anulado una liquidación de 36,8 millones de euros que la compañía ya había abonado. En consecuencia, la resolución permitirá a la empresa a recuperar ese importe, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009.

La sentencia, fechada el pasado 10 de septiembre, anula tanto la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como la liquidación practicada por la Agencia Tributaria. De hecho, esta decisión llega después de que la Abogacía del Estado reconociese el derecho de la constructora a obtener la devolución, a raíz de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo cierto es que el origen del litigio se encuentra en los beneficios fiscales que Ferrovial aplicó cuando adquirió participaciones indirectas en las sociedades extranjeras Amey y Swissport entre 2003 y 2005. En este sentido, Hacienda cuestionó esas deducciones y reclamó a la compañía el pago de las cantidades correspondientes a los ejercicios posteriores.

Sin embargo, la situación cambió con las sentencias dictadas en junio de 2025 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos de la Comisión Europea y confirmó definitivamente que las deducciones fiscales aplicadas en España por la adquisición indirecta de participaciones en empresas extranjeras estaban amparadas por los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Por tanto, este criterio dejó sin fundamento la reclamación de Hacienda que afectaba a Ferrovial. De este modo, la doctrina europea respaldaba la aplicación de los incentivos fiscales controvertidos, una cuestión que había dado lugar a distintos procedimientos judiciales y tributarios. Ahora, la Audiencia Nacional ha aplicado ese criterio al caso de la constructora y ha anulado la liquidación correspondiente al periodo comprendido entre 2006 y 2009.

Del mismo modo, la resolución judicial también tiene en cuenta la posición adoptada durante el procedimiento por la Abogacía del Estado, que reconoció que la compañía tenía derecho a recuperar los 36,8 millones de euros reclamados. No obstante, sí mostró reservas destinadas a preservar la posibilidad de que la Administración tributaria compruebe determinadas cuantías en ejercicios que todavía no hayan prescrito.

Ahora bien, los magistrados consideran que esas salvedades no afectan a la resolución del litigio. Y es que, según recoge la sentencia, las reservas se refieren a posibles actuaciones futuras que no forman parte del objeto del procedimiento actual. Por tanto, la Audiencia Nacional ha centrado su decisión en la liquidación impugnada y en el derecho de Ferrovial a obtener la devolución derivada de su anulación, sin pronunciarse sobre eventuales comprobaciones tributarias que puedan plantearse en otros ejercicios.

Por otra parte, la resolución favorable sobre los ejercicios 2006 a 2009 no agota los procedimientos fiscales vinculados a estas deducciones. De hecho, Ferrovial mantiene abierto otro recurso ante el Tribunal Supremo correspondiente al periodo comprendido entre 2002 y 2005, en el que están en juego otros 44 millones de euros.

La diferencia entre ambos litigios reside, por tanto, en los ejercicios fiscales afectados y en el tribunal que debe resolver cada asunto. Mientras que la Audiencia Nacional ya ha anulado la liquidación de 36,8 millones correspondiente a 2006-2009, la reclamación relativa a 2002-2005 continúa pendiente de decisión en el Supremo.

Otras victorias de Ferrovial

Con todo, las cantidades en disputa forman parte de una reclamación más amplia frente a la Agencia Tributaria. De acuerdo con la información financiera del grupo, Ferrovial confía en recuperar 45 millones de euros que tuvo que abonar inicialmente por las inspecciones fiscales relativas al periodo 2006-2021. En ese importe se incluye la liquidación de 36,8 millones que ahora ha anulado la Audiencia Nacional, cantidad a la que podrían sumarse aproximadamente otros ocho millones de euros en concepto de intereses de demora, según las previsiones de la compañía.

Asimismo, cabe recordar que el conflicto actual no es el primer procedimiento en el que Ferrovial ha obtenido una resolución favorable frente a la Agencia Tributaria por cuestiones relacionadas con adquisiciones internacionales. En este sentido, en el año 2023 el Tribunal Supremo dio la razón a la constructora en otro litigio fiscal relacionado con la compra de BAA, el operador aeroportuario de Heathrow, en Londres. En aquel procedimiento, Hacienda reclamaba 119,2 millones de euros.

Así las cosas, ese antecedente se suma a las decisiones posteriores de la Justicia europea y a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional. Los distintos procedimientos afectan a operaciones y periodos fiscales concretos, por lo que cada reclamación debe analizarse conforme a su correspondiente resolución judicial.