La medida menos conocida del primer decreto de la vivienda de Sánchez que habría puesto en aprietos a Junts

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros los decretos de la vivienda que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada y que Sánchez ha elaborado a raíz del desahucio de Maricarmen.

Como ya publicamos en Libre Mercado, dado que Sánchez tenía que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a Sumar, Podemos y hasta al Sindicato de Inquilinas, su plan consistió en dividir las medidas en dos decretos: uno que tenía más probabilidades de aprobarse en el Congreso de los Diputados y otro que tenía una mera intención cosmética debido a que los independentistas lo tumbarían. Sin embargo, Junts ha tumbado los dos.

Entre las medidas más dañinas del primer decreto de Sánchez (el light para la extrema izquierda) se incluía la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables" y sin "alternativa habitacional".

En este texto, también se incluían numerosas trabas para propietarios particulares y empresas con viviendas alquiladas y otras medidas que han tenido menos eco, pero que afectarían directamente a las CCAA.

Las CCAA, deudoras del propietario

Y es que, dentro de la prohibición de los desahucios, el Gobierno introducía una obligación para las Administraciones autonómicas que podía terminar convirtiéndolas en deudoras de los propietarios con inquilinos morosos.

"Se suspenderán los procedimientos de desahucio en los que la persona afectada carezca de alternativa habitacional cuando la vivienda sea titularidad de un fondo buitre", reza el texto, que quita a las empresas el derecho a recuperar sus propiedades si sufren impagos.

Además, los propietarios de "más de dos viviendas" se enfrentarían a esta condición de vulnerabilidad de su inquilino (si tienen una o dos no habría desahucio). La situación de vulnerabilidad la acreditaría "un certificado a partir de informe de los servicios sociales, o sea por aplicación de los criterios del 441.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil". Se revisaría cada 12 meses y las CCAA pasarán a ser deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional. Cabe recordar que desde 2021 el Gobierno tiene en marcha este tipo de compensaciones y la inmensa mayoría no ha llegado a los propietarios en ningún caso.

Y serán las CCAA las que asuman la factura. "Si la Administración pública competente no ofrece una alternativa habitacional adecuada, estará obligada a enervar la acción mediante el pago al arrendador o la consignación judicial de la totalidad de las cantidades reclamadas y de las que se hayan devengado hasta el momento del pago o consignación", reza el texto.

"Acreditada la situación de vulnerabilidad, esta circunstancia será comunicada inmediatamente a la Administración pública competente, que dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en defecto de esta, efectuar el pago o la consignación. Durante este plazo quedará suspendido el curso del procedimiento y, en su caso, el lanzamiento", añaden.

"Efectuado dentro del plazo el pago o la consignación de la totalidad de las cantidades debidas, se declarará enervada la acción y terminado el procedimiento, manteniéndose vigente el contrato de arrendamiento", continúa el texto.

Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya ofrecido una alternativa habitacional adecuada ni se haya producido el pago íntegro o la consignación, la administración pública competente quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario, y no habrá lugar para el lanzamiento, manteniéndose vigente el contrato de arrendamiento hasta su expiración en tanto se mantenga la situación de vulnerabilidad económica en los términos legalmente previstos.

El Gobierno asegura que "la Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas, incluidas la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, por el coste que les supone el cumplimiento de esta obligación, excepto los intereses de demora que en su caso puedan generarse por el cumplimiento tardío de la comunidad autónoma". A pesar de ello, serían las CCAA las que tendrían que abonar el dinero por adelantado, lo que habría causado reticencias en Junts, que ha forzado a Sánchez a aprobar la reforma de financiación autonómica con el único objetivo de tener más fondos disponibles.

Así, la parte de este texto crea una obligación económica para unas Administraciones y promete posteriormente financiarla desde otra Administración.