15 compañías españolas figuran en la élite sectorial de sostenibilidad de S&P

Quince compañías españolas cuentan con las distinciones Top 1%, Top 5% o Top 10% en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global. El anuario reconoce el desempeño en sostenibilidad de las empresas dentro de sus respectivas industrias a partir de los resultados de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) correspondiente a 2025.

La metodología evalúa la actividad empresarial en ámbitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con criterios adaptados a cada industria. La selección combina los resultados de la evaluación con criterios de elegibilidad y filtros de exclusión por determinadas actividades y controversias.

Dentro del anuario, S&P Global otorga las distinciones Top 1%, Top 5% y Top 10% en función de la proximidad de la puntuación de cada compañía a la del líder de su industria y del cumplimiento de unos umbrales mínimos. En España, Enagás y Redeia han obtenido la máxima distinción, el Top 1%.

En el siguiente nivel, el Top 5%, aparecen Acciona, Amadeus IT Group, Endesa, Indra y Mapfre. Por su parte, Banco Sabadell, CaixaBank, Fluidra, Grifols, Iberdrola, Merlin Properties, Moeve y Meliá Hotels International completan la representación española en el Top 10%.

La presencia de estas quince compañías se distribuye entre sectores como energía, infraestructuras, servicios financieros, tecnología, industria, turismo, biotecnología e inmobiliario, siendo el sector energético y el de infraestructuras energéticas los que concentran más reconocimientos.

Además de las quince empresas con distinción Top 10% o superior, otras dieciocho compañías españolas forman parte del Sustainability Yearbook 2026 como miembros.

Entre ellas se encuentran ACS, Acerinox, Aena, Atresmedia, Bankinter, Cellnex Telecom, Cirsa, CAF, Diverxia Infraestructuras, EDP Renewables, Gestamp, Inditex, Línea Directa, Minor Hotels Europe & Americas, Prosegur Cash, Sacyr, Telefónica y Técnicas Reunidas.