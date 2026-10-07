Autopsia económica del sanchismo: menos renta, escasez de vivienda y colapso de los servicios

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años defendiendo que la economía española «va como un cohete». Sin embargo, cuando se abandona la propaganda del crecimiento agregado y se analizan los indicadores que condicionan de verdad el bienestar de las familias —vivienda, impuestos, empleo, salarios, pensiones o servicios públicos— el diagnóstico cambia de forma radical.

Esa es la tesis de Sanchismo: una autopsia económica. Datos y cifras del desastre socialista (2018-2026), el nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, que firma quien suscribe estas líneas. La investigación somete a examen los últimos ocho años de política económica y concluye que España soporta hoy una vivienda mucho más inaccesible, una presión fiscal récord, una deuda disparada, un mercado laboral que maquilla buena parte de la caída del paro y unos servicios públicos que funcionan peor pese a recibir muchos más recursos.

El punto de partida del estudio resume bien la tesis de fondo: "España nunca había recaudado tanto y, sin embargo, casi todo lo que depende del Estado funciona peor. El problema no es de medios, sino de modelo". La recaudación por impuestos y cotizaciones pasó de 423.513 millones de euros en 2018 a 591.679 millones en 2024, un incremento de 168.166 millones, equivalente a un 39,7%. La presión fiscal ha subido, al mismo tiempo, desde el 34,9% hasta el 37,1% del PIB y la Comisión Europea proyecta que llegará al 38,3% en 2026, con unos ingresos públicos que rondarán los 671.500 millones. Dicho de otra forma: el Estado ingresará entonces unos 248.000 millones más al año que cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Quienes no ganan más son los trabajadores, puesto que el incremento del 11% en la "cuña fiscal" ha traído consigo una caída del 4% en el salario neto de los trabajadores a tiempo completo.

Una vivienda cada vez más inaccesible

La primera gran herencia económica del sanchismo es la crisis de vivienda. Desde 2015, el precio de los inmuebles ha aumentado un 79,9%, casi tres veces más que el IPC, mientras que el alquiler alcanzó durante el segundo trimestre de 2026 un máximo de 15,3 euros por metro cuadrado, frente a los 11,8 euros registrados en septiembre de 2023. El alquiler mediano se sitúa ya en 1.080 euros al mes, por encima del salario mediano de los jóvenes, cifrado en 1.048 euros, y únicamente el 15,2% de los menores de 30 años consigue emanciparse, el peor registro desde 2006.

Frente al relato político que responsabiliza a los pisos turísticos, las viviendas vacías o la especulación, el informe apunta directamente a la escasez de oferta. El Banco de España estima un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. Solamente desde 2021 se han creado 1,16 millones de nuevos hogares, pero apenas se han terminado 465.000 viviendas libres. España inicia actualmente 2,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, aproximadamente la mitad que a comienzos de los años noventa. A este cuello de botella se suma un bloqueo urbanístico extraordinario: el 95,7% del territorio está clasificado como suelo no urbanizable, transformar un terreno en solar edificable puede exigir entre diez y quince años y la demora administrativa en la concesión de licencias añade alrededor de 18.000 euros al coste de cada vivienda.

La respuesta intervencionista ha agravado el problema. Entre 2019 y 2024, la oferta de alquiler permanente cayó un 33% en España, un 46% en Madrid y un 75% en Barcelona. Allí donde se han aplicado topes de precios, la contratación se ha desplomado: un 43% en Barcelona desde 2021, un 44% en las zonas tensionadas de Navarra y un 51% en La Coruña. En la capital catalana, además, el alquiler de temporada —que escapa al control— ha pasado del 7,1% al 23,6% de los contratos. El informe recuerda que la experiencia internacional reproduce el mismo patrón: los controles reducen la oferta, mientras que allí donde se permite construir más, como Austin, Auckland o Minneapolis, los alquileres terminan moderándose.

La mayor escalada fiscal de la democracia

El segundo gran capítulo de la autopsia es fiscal. El Instituto Juan de Mariana contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018: 63 incrementos explícitos aprobados mediante cambios normativos, 46 subidas encubiertas derivadas de no deflactar el IRPF y otras 32 vinculadas a revisiones catastrales. La factura ha recaído especialmente sobre el trabajo. Entre 2018 y 2025, la inflación acumuló un 23,2%, pero el Gobierno decidió no adaptar plenamente los tramos del IRPF, lo que habría generado más de 27.600 millones de recaudación adicional solamente entre 2019 y 2023. El fenómeno castiga especialmente a las rentas modestas: un trabajador que gana 18.000 euros brutos paga hoy, según el informe, casi tres veces más IRPF que en 2018 a igualdad de poder adquisitivo.

El resultado es especialmente visible cuando se calcula la carga tributaria total. Los impuestos directos abonados por las familias han crecido un 31,1% en términos reales desde 2018, lo que supone que cada hogar entrega al Estado unos 1.657 euros más al año, una vez descontada la inflación. Para un asalariado medio con un coste laboral de 39.481 euros, las distintas figuras tributarias —cotizaciones, IRPF, IVA, impuestos especiales, tributos municipales, Sociedades y carga diferida del déficit— absorben 21.144 euros, es decir, el 53,6% del coste laboral total. A lo largo de su vida, un contribuyente medio soportará unos 460.600 euros en impuestos, una cifra equivalente a casi treinta años del salario más frecuente.

Pero la recaudación récord no ha servido para reducir el endeudamiento. El gasto público consolidado alcanzó los 725.006 millones en 2024, 221.813 millones más que en 2018, mientras que la deuda de las Administraciones Públicas marcó en junio de 2026 un máximo histórico de 1,763 billones de euros, unos 600.000 millones más que cuando Sánchez llegó al poder. Solamente los intereses costaron 39.644 millones de euros en 2024. El problema más grave se concentra en las pensiones: la Seguridad Social ingresó 179.419 millones por cotizaciones en 2025 frente a un gasto contributivo de 243.135 millones, dejando un agujero de 63.716 millones. Las cotizaciones apenas cubren, por tanto, tres de cada cuatro euros del gasto contributivo.

El espejismo del empleo y el aplanamiento de los salarios

También el mercado laboral presenta una realidad menos brillante de lo que sugieren las cifras oficiales. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el paro registrado descendió en 755.000 personas. Sin embargo, si se utiliza el concepto de «paro efectivo» de Fedea y se incorporan los demandantes de empleo que mantienen una relación laboral —fundamentalmente fijos discontinuos en periodos de inactividad— la reducción se limita a 163.000 personas. El IJM calcula por ello que el 78% de la supuesta caída del desempleo se explica por ese cambio estadístico. Los demandantes con relación laboral se han triplicado, desde unos 301.000 a finales de 2019 hasta 893.000 al terminar 2025 y 919.000 en enero de 2026.

El empleo también refleja las consecuencias de la política salarial. El salario mínimo ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, un aumento del 66%. Sin embargo, la propia AIReF atribuye a estas subidas la destrucción de hasta 151.000 empleos, mientras que la afiliación de las empleadas del hogar ha disminuido en casi 71.000 personas desde 2018 y la del régimen agrario en otras 66.000. El fenómeno más llamativo es el aplanamiento salarial: en términos reales, el salario modal —el más frecuente— cayó desde cerca de 16.000 euros hasta menos de 14.000 entre 2018 y 2023, mientras que la distancia entre dicho sueldo y el SMI se redujo desde aproximadamente un 40% hasta apenas un 3%. Tres de cada cuatro asalariados ganan ya como máximo dos veces el salario mínimo.

A este escenario se añade una dependencia creciente del Estado. El absentismo laboral se ha disparado un 53% y su coste total asciende, según las estimaciones recogidas por el estudio, a 129.000 millones de euros, alrededor del 8,1% del PIB. Cada jornada laboral faltan a su puesto cerca de 1,5 millones de trabajadores. Paralelamente, unos siete millones de personas reciben ayudas asistenciales, con un coste estimado de 28.500 millones anuales, mientras el Ingreso Mínimo Vital alcanza ya a más de 2,6 millones de beneficiarios repartidos entre 860.458 hogares. Pese al incremento del gasto, la tasa AROPE de pobreza o exclusión apenas ha variado: del 26,1% en 2018 al 25,8% en 2024.

Más gasto y peores servicios públicos

La última gran paradoja que identifica el informe aparece en los servicios públicos. Entre 2018 y 2024, el gasto sanitario creció de 71.114 a 101.739 millones de euros, un 43%, mientras que el educativo pasó de 50.807 a 71.349 millones, un 40%. Incluso descontando la inflación, ambos presupuestos crecieron cerca de un 20% real. Sin embargo, en diciembre de 2025 había 853.509 pacientes esperando una operación, frente a 668.288 en 2018, un incremento del 28%. La espera media para ver a un especialista pasó de 96 a 102 días y el número de pacientes en lista por cada 1.000 habitantes creció un 35%. Al mismo tiempo, PISA 2025 otorgó a España los peores resultados de toda la serie, con retrocesos simultáneos en matemáticas, lectura y ciencias.

La degradación alcanza igualmente a las infraestructuras. El stock de capital público ha caído desde el 44,3% del PIB en 2013 hasta el 34,6% en 2024. Más de 34.000 kilómetros de carreteras se encuentran ya en situación precaria y la inversión anual queda unos 10.000 millones por debajo del nivel necesario para conservar adecuadamente la red. En ferrocarril, el informe recoge un deterioro de los indicadores de puntualidad y una utilización creciente de limitaciones de velocidad como respuesta al mal estado y los problemas de mantenimiento de las vías. Es la expresión física de una contradicción que atraviesa todo el balance económico del periodo: nunca hubo tantos ingresos públicos, pero eso no se ha traducido en mejores servicios ni en mejores infraestructuras.

La conclusión del Instituto Juan de Mariana es difícil de reconciliar con el triunfalismo gubernamental. Después de ocho años de sanchismo, España recauda mucho más, gasta mucho más y debe mucho más, pero los ciudadanos encuentran una vivienda más cara, soportan una carga fiscal mayor, se enfrentan a salarios cada vez más comprimidos y reciben unos servicios públicos cuyo desempeño no mejora al mismo ritmo que sus presupuestos. El propio estudio resume el problema en una frase: "con la mayor recaudación de su historia, el Estado ofrece peor sanidad, peor educación, una justicia más lenta e infraestructuras menos fiables, todo mientras la renta de los trabajadores se hunde y la crisis migratoria se acrecienta".