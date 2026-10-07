California se pasa arrancando viñedos y ahora teme quedarse sin vino

El consumo de vino está bajando a nivel mundial. En 2025, se bebieron 208 millones de hectolitros, un 2,7% menos que un año antes y casi un 17% por debajo del máximo alcanzado en 2007 según las cifras de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Entre otras medidas, el sector ha decidido reducir la oferta para sobrevivir a este cambio de hábitos. Y por eso, la superficie mundial de viñedo lleva ya seis años menguando.

Francia ha optado directamente por subvencionar el arranque de viñedos con una ayuda de 4.000 euros por hectárea arrancada. España no cuenta con un plan de arranque, pero la superficie de viñedos cayó en 2025 hasta las 899.470 hectáreas, el nivel más bajo de toda la serie histórica. En cualquier caso, desde el año 2016, en la UE no se puede plantar libremente una nueva viña destinada a producir vino. Es necesaria una autorización.

Es decir, el mundo del vino está haciendo lo que hace cualquier mercado cuando la demanda se contrae: reducir la oferta. Se arrancan cepas, se plantan menos y se intenta evitar que la uva que llega al campo termine convirtiéndose en un vino que nadie quiere comprar. Y en Estados Unidos, California decidió seguir exactamente esa estrategia. El problema es que ahora los productores se dan cuenta de que se han pasado de frenada.

Más de 30.000 hectáreas arrancadas

California lleva dos años arrancando sus viñedos. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se arrancaron más de 38.000 acres, unas 15.400 hectáreas. Y la organización Allied Grape Growers (una de las mayores cooperativas del estado) calcula que durante 2026 podrían desaparecer otras 16.200 hectáreas. De hecho, el ajuste ha sido tan rápido que ahora California podría pasar de tener demasiadas uvas a tener demasiado pocas.

Peter Ekman, el CEO de Spring Mountain Vineyard (una prestigiosa bodega del valle de Napa), ha hecho un análisis según el cual California podría acabar 2026 con entre 160.000 y 170.000 hectáreas productivas, lo que le hace pensar que el mercado podría haber llegado ya al equilibrio y que seguir arrancando viñas podría provocar una escasez de uva a partir de 2027.

Glenn Proctor, de Ciatti (una de las mayores intermediarias de vino a granel), también alerta de que existe una posibilidad elevada de que la industria termine arrancando demasiadas cepas si la demanda se estabiliza.

El problema es que nadie sabe exactamente dónde está ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y una viña no funciona como un grifo que se abre y se cierra cuando interesa: si se arranca, volver a producir uva requiere años. Y California se encuentra ahora justo ante esa tesitura: después de arrancar miles de hectáreas para corregir el exceso, empieza a preguntarse si no habrá terminado fabricando el próximo gran problema del sector.