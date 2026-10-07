¿Cuáles son los sindicatos que rechazan la huelga de CCOO y UGT?

La convocatoria de huelga general impulsada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre no cuenta con el respaldo unánime del movimiento sindical. Varias organizaciones han rechazado sumarse a la protesta y han cuestionado tanto sus motivos como el momento elegido, al coincidir con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Concretamente, entre ellas se encuentran CSIF, Fetico y USO, que han defendido su independencia sindical y han marcado distancias con la iniciativa.

Independencia sindical

Al respecto, desde CSIF rechazan en un comunicado la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre. "Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF no secunda la huelga general convocada para este otoño", señala la organización.

En este sentido, la organización asegura que "CSIF es un sindicato profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado", destacando que "la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral".

De esta forma, inciden en que "CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización".

🟢 Posición de #CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General: 🗣️ Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF no secunda la Huelga General convocada para este otoño: somos un sindicato, profesional e independiente que… pic.twitter.com/rB3fdHxv6w — CSIF Nacional (@CSIFnacional) October 6, 2026

Así las cosas, en el comunicado se recuerda además que la del próximo 11 de noviembre "se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años". La organización detalla además que, en este tiempo, "ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española".

Por su parte, Fetico también rechaza la convocatoria y asegura valorar "con prudencia" la propuesta de huelga. "Hasta ahora, no hemos recibido ninguna comunicación ni propuesta para sumarnos a esta iniciativa", aseveran también, destacando además que "para valorarla con rigor, necesitamos conocer sus motivos y, especialmente, por qué se plantea coincidiendo con un proceso electoral y en torno a una causa social que, aun siendo justa, no es de naturaleza laboral".

Desde la Confederación valoramos con prudencia la propuesta de #huelga. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna comunicación ni propuesta para sumarnos a esta iniciativa. pic.twitter.com/Z5v9deYJia — Fetico Sindicato Moderno (@sindicatofetico) October 7, 2026

Del mismo modo, desde el sindicato USO argumentan que la formación "no se suma a la convocatoria de huelga, ya que con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto no existe receptor real de esas reclamaciones". De este modo, inciden en que, en cualquier caso, "trasladaremos las reivindicaciones a todos los partidos que concurran a las elecciones del 29N, que pasan por la independencia sindical, el empleo digno y acceso a la vivienda".

✊ #USO ante el #29N y la huelga general:

❌ No nos sumamos a la huelga general. Con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, no existe un receptor real de reivindicaciones.

📢 Trasladaremos nuestras propuestas a las formaciones y evaluaremos acciones futuras.

👉… pic.twitter.com/73SsiVmKWc — Sindicato USO (@SindicatoUSO) October 6, 2026

Desde USO aseguran también que "defendemos la autonomía sindical frente a cualquier poder y la independencia y la pluralidad como valores fundamentales", subrayando que "nuestros planteamientos no responden a ninguna ideología ni están subordinados a interés partidista alguno". Así, explican que USO "esperará a la celebración de las elecciones generales para debatir cualquier acción concreta".