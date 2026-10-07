Cuatro atunes rojos gigantes en una semana desatan la euforia en la lonja de Avilés

En la Rula de Avilés todavía no salen de su asombro. En tan sólo ocho días han llegado a la lonja cuatro atunes rojos de entre 163 y 220 kilos. En los últimos 30 años, según explica la propia Rula, apenas habían pasado por allí cuatro o cinco ejemplares en total. Ahora han aparecido cuatro de golpe, y los pescadores asturianos todavía se preguntan qué está pasando en las aguas del Cantábrico.

La racha comenzó el 29 de septiembre, cuando el arrastrero de litoral Eleuterio José Balayo pescó un atún rojo de 163,5 kilos y dos metros de longitud entre Cudillero y Luarca. Después, el Nuevo Hermanos Suárez, un palangrero de Cudillero, desembarcó un ejemplar de 211 kilos capturado frente al cabo Peñas.

El Mar de Pedro, otro palangrero pixueto, pescó el martes pasado otro atún de 193 kilos a unas once millas de la costa, también frente al cabo Peñas. Lo curioso es que sólo un día más tarde, la misma embarcación capturó un ejemplar de 220 kilos.

En total, 787,5 kilos de atún rojo en ocho días. Y lo más llamativo no es solamente el tamaño de las piezas, sino la frecuencia. En la Rula de Avilés aseguran que en los últimos 30 años apenas habían pasado por la lonja cuatro o cinco ejemplares de esta especie. De hecho, el anterior que recuerdan se vendió en julio de 2024 y pesó 76 kilos.

Los gigantes del Cantábrico tampoco han pasado desapercibidos entre los compradores. El ejemplar de 193 kilos fue adquirido por PescaGijón para su posterior venta en el puesto que regenta en la Plaza de Abastos de La Felguera. El de 211 kilos terminó en manos de Pescaderías Ana Selección, con puntos de venta en distintas localidades asturianas. El último, de 220 kilos, ha sido puesto a la venta por Pescaderías Vicente en la Plaza de Abastos de Avilés.

Una oportunidad que nadie esperaba

El atún rojo no forma parte de la pesca habitual de estos barcos. Su captura está sometida a una regulación específica que permite a las embarcaciones autorizadas que faenan en el Cantábrico desembarcar un ejemplar por marea y día, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Entre ellos está comunicar la descarga con cuatro horas de antelación, frente a las dos horas habituales para otras especies, y marcar el ejemplar a bordo con un dispositivo proporcionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estos sistemas se han ido incorporando a la flota avilesina durante las últimas semanas.

Y eso hace que la actual racha tenga todavía más interés. Cuando apareció el primer atún de la temporada, el jefe de cancha de la Rula, Jorge Fernández, explicaba que los barcos llevaban tiempo advirtiendo de la presencia de atunes rojos en el Cantábrico. La nueva regulación abre ahora la puerta a que esas capturas accidentales puedan llegar a la lonja y convertirse en un ingreso adicional para los pescadores.