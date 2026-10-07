Eduardo Garzón, sobre Alberto Garzón: "Este sí es un análisis serio sobre la crisis de vivienda"

En distintas ocasiones hemos traído a estas páginas algunas meteduras de pata del exministro de Consumo, Alberto Garzón, o de su hermano, el economista Eduardo Garzón. Si bien casi siempre los hemos traído por separado, en esta ocasión van de la mano hablando sobre uno de los temas del momento: la vivienda.

Todo tiene su origen en un vídeo explicativo que ha publicado Alberto Garzón en su cuenta de X para tratar de explicar, a su manera, cuál es el problema de la actual crisis de la vivienda y cómo resolverlo.

Aquí podemos ver el post en cuestión, con el vídeo incluido:

Un vídeo divulgativo para entender fácilmente por qué la crisis de la vivienda no se solucionará simplemente construyendo más. pic.twitter.com/y3fxqFO4k5 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 6, 2026

"Un vídeo divulgativo para entender fácilmente por qué la crisis de la vivienda no se solucionará simplemente construyendo más", explicaba Alberto Garzón.

Ante esto, el menor de los Garzón, Eduardo, ha citado el post de su hermano y ha dicho lo siguiente:

Éste sí es un análisis serio y riguroso sobre la compleja crisis de la vivienda, y no las chorradas que se ven por ahí basadas en concepciones simplistas de oferta y demanda. https://t.co/Ex396N31rH — Eduardo Garzón (@edugaresp) October 6, 2026

"Éste sí es un análisis serio y riguroso sobre la compleja crisis de la vivienda, y no las chorradas que se ven por ahí basadas en concepciones simplistas de oferta y demanda", expresaba, airado, el profesor de la UAM.

En el vídeo, Alberto Garzón cuestiona que los precios hayan subido sólo porque hay más hogares que viviendas y que, por tanto, baste con aumentar la oferta. Según Garzón, en los años de la burbuja inmobiliaria se construyó mucho más y los precios siguieron subiendo, mientras que en otros periodos la oferta apenas cambió y el alquiler se disparó.

Para Alberto Garzón, la razón de la subida de precios es que una parte importante de la demanda de vivienda no es para vivir: hay segundas residencias, pisos turísticos, etc. La solución final del exministro es que hace falta vivienda pública dirigida justamente a las zonas donde más falta hace y aprobar medidas que limiten el uso de la vivienda como inversión.

El vídeo termina contradiciendo lo que se dijo al principio

Aquí hay al menos una contradicción y una verdad a medias. La contradicción la encontramos en el hecho de que comienza el vídeo diciendo "construir más casas no solucionará la crisis de la vivienda", para acabar diciendo que una de las dos medidas que propone es "construir vivienda pública allí donde más falta hace", combinándola con "medidas que desincentiven o prohíban la vivienda como inversión". Si hubiera dicho desde un principio que la solución "no es sólo construir viviendas", sería aceptable concluir de la forma en que lo hace, pero no es lo que ha hecho, de manera que cae en una contradicción.

Por otro lado, en lo que respecta al hecho de que en la época de la burbuja inmobiliaria y financiera se construyeron muchas más viviendas que ahora y los precios siguieron creciendo, lo que no tiene en cuenta en su análisis es que también se compraba mucha más vivienda nueva que ahora.

Veamos el siguiente gráfico:

Como se puede ver, entre 2004 y 2008 (no hay registros anteriores a 2004), justo antes de que se desplomara la construcción de vivienda, se terminaron 3,09 millones de viviendas, mientras que la compra de vivienda nueva fue de 1,78 millones. Es decir, el 57,6% de la vivienda que se terminaba de construir se compraba en aquellos años, en muchos casos por personas que deseaban una segunda vivienda al calor de la facilidad con la que los bancos concedían créditos.

Importancia excesiva a la vivienda turística

Por mencionar otra exageración que comete Alberto Garzón en su vídeo, dice que la vivienda turística apenas representa un 10% del mercado de alquiler, pero luego le da más peso del que tiene al señalar que llega a casi la mitad en el centro de Málaga o de Sevilla. Como ya hemos explicado aquí, el 80% de las viviendas alquiladas pertenece a pequeños propietarios con tres o menos viviendas en alquiler, de manera que no hay un gran actor, ni varios, con un gran poder de decisión sobre el mercado del alquiler.

En cualquier caso, resulta llamativo cómo los dos hermanos Garzón, Alberto y Eduardo, se unen para reclamar más intervención del Estado en el mercado de la vivienda, como si durante los últimos ocho años el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera hecho otra cosa.