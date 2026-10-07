El 82% de los trabajadores en Latinoamérica dice ser feliz en su trabajo. Pero los datos esconden algo más complejo

El 82% de los trabajadores en Latinoamérica afirma ser feliz en su trabajo. A primera vista, es un dato que invita al optimismo. Sin embargo, cuando se observan los resultados por países, sectores y tipos de organización, la fotografía cambia bastante.

El Estudio de Felicidad Organizacional 2026 de Buk permite analizar esa evolución con una perspectiva amplia. La investigación reúne información de Chile, Colombia, México y Perú y acumula 425.963 respuestas a lo largo de seis años. En la edición de 2026 participaron 1.211 empresas y 156.247 colaboradores.

Para empresarios y directivos españoles, el interés del estudio no está en trasladar estas cifras directamente a España. Está en observar qué ocurre detrás de ellas. Y uno de los resultados que más llama la atención aparece en un terreno muy concreto: la percepción de que la remuneración es justa.

Un 82% de trabajadores felices no cuenta toda la historia

Ocho de cada diez trabajadores declaran sentirse felices con su empleo, pero ese promedio regional reúne situaciones bastante diferentes.

Colombia encabeza la felicidad organizacional en las mediciones en las que ha participado. Chile, en cambio, ocupa el último lugar en esas comparaciones y es el único país del estudio que muestra una caída sostenida a lo largo del tiempo. México registra además el retroceso más pronunciado entre mediciones consecutivas desde su incorporación en 2025.

El dato regional, por tanto, necesita contexto. No todos los mercados están siguiendo la misma trayectoria, y esa diferencia resulta relevante cuando se habla de gestión de personas.

Para una empresa que opera en varios países, conocer el promedio puede servir como punto de partida, pero difícilmente basta para decidir dónde actuar. La evolución de cada plantilla puede responder a circunstancias diferentes.

Colombia, Chile y México muestran trayectorias diferentes

La comparación entre países es uno de los elementos que más matices aporta al estudio.

Colombia mantiene los mejores resultados de felicidad organizacional entre los mercados analizados en las mediciones en las que participa. Chile presenta la evolución menos favorable, mientras que México experimenta un descenso especialmente marcado en sus mediciones más recientes.

Los datos no permiten atribuir estas diferencias a una sola causa. Las condiciones del mercado laboral, el entorno económico, las prácticas de cada empresa y las expectativas de los trabajadores pueden influir en la experiencia laboral.

Lo que sí dejan claro es que una misma política de gestión de personas puede necesitar ajustes según el mercado. Una medida que funciona en una organización o país no necesariamente tendrá el mismo efecto en otro contexto.

Para las empresas españolas con presencia en Latinoamérica, esa diferencia es especialmente relevante. Más que copiar modelos, los resultados pueden servir para identificar qué preguntas conviene hacerse en cada mercado.

La remuneración percibida como justa es el gran punto débil

Entre las 28 preguntas del cuestionario hay un resultado que destaca sobre los demás. La remuneración percibida como justa obtiene apenas 23 puntos de NHS, la valoración más baja de todo el conjunto.

El indicador no mide simplemente cuánto cobra una persona. Refleja cómo valora la relación entre su remuneración y lo que considera razonable en función de sus responsabilidades, aportación y circunstancias.

Dos empleados con un salario similar pueden tener percepciones completamente distintas. La forma en que se comunican las decisiones salariales, las posibilidades de crecimiento, la comparación con otros puestos o el reconocimiento recibido pueden influir en esa valoración.

Ahí aparece una cuestión que va más allá de la nómina. La justicia salarial también tiene una dimensión de percepción y comunicación.

Eso no significa que el salario explique por sí solo la felicidad laboral. El estudio analiza otras dimensiones de la experiencia de los empleados y muestra que el bienestar en el trabajo depende de un conjunto más amplio de factores.

La felicidad laboral no termina en la nómina

El salario es importante, pero comparte espacio con otros elementos de la experiencia diaria: el clima laboral, el reconocimiento, la comunicación, las oportunidades de desarrollo, la relación con los responsables y la confianza en la organización.

El estudio de Buk identifica cuatro arquetipos organizacionales y analiza su comportamiento en las diferentes dimensiones de la felicidad. Uno de sus hallazgos es que las empresas con una gestión de personas más formalizada lideran 23 de las 28 preguntas analizadas.

Pero hay un dato que introduce un matiz importante: el 36% de las empresas del arquetipo con peor promedio supera la mediana del arquetipo líder.

Esto demuestra que pertenecer a un determinado grupo no determina automáticamente el resultado. Dentro de cada arquetipo hay organizaciones que consiguen experiencias laborales diferentes.

Para quienes gestionan equipos, la conclusión práctica es sencilla: no basta con importar una política porque haya funcionado en otra compañía. Antes hay que saber qué está ocurriendo en la propia organización.

Medir antes de decidir

Una empresa que quiere reducir la rotación necesita saber qué puede estar detrás de las salidas. Puede tratarse del salario, pero también de las oportunidades de desarrollo, el liderazgo, la carga de trabajo, la comunicación o una combinación de varios factores.

Lo mismo sucede con el clima laboral. Una valoración negativa no siempre responde a un conflicto evidente. Puede reflejar falta de información, expectativas que no se cumplen, poca visibilidad sobre una posible promoción o una sensación de escaso reconocimiento.

Por eso, los indicadores de bienestar laboral LATAM que recoge el estudio tienen interés más allá del porcentaje de trabajadores felices. Su utilidad está también en mostrar cómo convertir la percepción de los empleados en información que ayude a tomar decisiones.

Una encuesta puntual ofrece una fotografía. Repetir la medición permite saber si esa fotografía está cambiando.

Qué pueden aprender las empresas españolas

Los resultados de Latinoamérica no pueden trasladarse directamente al mercado español. Las condiciones económicas, las estructuras laborales y las características de las organizaciones son diferentes. Aun así, el estudio plantea varias cuestiones que pueden resultar útiles para los directivos españoles.

La primera es medir la experiencia de los trabajadores de forma periódica. Una única encuesta puede detectar un problema; varias mediciones permiten comprobar si se mantiene, empeora o mejora.

La segunda tiene que ver con la remuneración. Que la justicia salarial sea el aspecto peor valorado invita a mirar más allá del importe del sueldo y revisar también cómo se explican los criterios salariales y las posibilidades de crecimiento.

La tercera afecta a la retención de talento. La marcha de un empleado suele ser el resultado visible de un proceso que comenzó antes. Los cambios en su percepción sobre la empresa pueden ofrecer señales que conviene observar.

Y hay una cuarta cuestión: no todas las organizaciones necesitan intervenir sobre las mismas variables. Una empresa puede tener problemas de reconocimiento y otra de desarrollo profesional, aunque ambas presenten una valoración general similar.

Para una compañía española con presencia en Latinoamérica, esta última diferencia adquiere todavía más importancia. Los resultados por países muestran que las políticas de gestión de personas necesitan tener en cuenta el contexto de cada mercado.

La felicidad también cambia según el sector

Las diferencias tampoco terminan en las fronteras nacionales.

El estudio señala que Salud protagoniza la mayor recuperación por sector, mientras que consultoría y educación son los únicos ámbitos que presentan retrocesos claros.

La evolución tiene sentido si se considera que las condiciones de trabajo no son iguales en todas las actividades. Las exigencias de un profesional sanitario, un consultor o un trabajador del ámbito educativo pueden diferir en ritmos, responsabilidades y formas de organización.

Por eso, un descenso en un indicador no necesariamente significa lo mismo para todas las empresas. El sector ayuda a poner los resultados en contexto y a interpretar mejor qué puede estar ocurriendo dentro de una plantilla.

Seis años de datos permiten mirar más allá del 82%

El 82% es el dato que más fácilmente puede quedarse en el titular. Los seis años de mediciones permiten, sin embargo, hacer una lectura bastante más amplia.

Hay países con trayectorias distintas, sectores que evolucionan en sentidos opuestos y empresas que obtienen resultados diferentes incluso dentro de un mismo arquetipo. Además, entre las 28 cuestiones analizadas, la percepción de una remuneración justa aparece como el aspecto peor valorado.

Los datos apuntan así a una idea concreta: la felicidad laboral no depende de una sola variable y tampoco existe una receta que funcione igual para todas las empresas.

Para los directivos españoles, el valor del estudio está precisamente ahí. Los resultados latinoamericanos pueden servir como referencia, pero las decisiones necesitan partir de lo que ocurre dentro de cada organización: qué preocupa a los empleados, qué está cambiando y dónde existen señales que merecen atención.

El 82% ofrece una visión general. Las diferencias que aparecen detrás de ese porcentaje son las que permiten entender realmente cómo están viviendo las personas su trabajo.

Para consultar la metodología y profundizar en los resultados, puede accederse al estudio Felicidad Organizacional 2026 de Buk.