El experimento de una víctima de okupación en Sol: okupa una tienda y los manifestantes la desahucian

La acampada de la Puerta del Sol ha tenido su propio episodio de okupación. Una mujer de 58 años, que asegura haber sufrido la okupación de su vivienda, se introdujo en una de las tiendas instaladas por los manifestantes para protestar contra sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda.

La mujer, que utiliza el pseudónimo de Maricarmen, explicó lo ocurrido en Espejo Público. Según contó en el programa, su intención era dar un "escarmiento" a los acampados y comprobar cómo reaccionaban cuando alguien okupaba un espacio que consideraban suyo. "Podéis estar tranquilos, ellos tienen muy claro lo que es la propiedad privada", afirmó durante la entrevista.

Maricarmen describió su actuación como una "okupación pacífica". Antes de abandonar la tienda, permitió que los manifestantes retiraran sus pertenencias. "Les dejé sacar sus cosas, fue muy bonito", explicó, en alusión a lo que ocurrió cuando ella tuvo que enfrentarse a la ocupación de su vivienda.

La tienda "tenía dueño"

La reacción de los acampados no tardó en llegar. La mujer aseguró que comenzaron a reclamarle que abandonara la tienda y que durante la discusión apareció incluso la cuestión de quién era realmente el propietario del espacio. "De repente tenía dueño, no era de uno, sino de varios, o sea, de un fondo", relató Maricarmen en Espejo Público.

La mujer sostuvo así que su protesta pretendía mostrar la contradicción que existe entre algunas de las reivindicaciones de la acampada y la reacción ante la okupación de sus propias tiendas.

Finalmente, los manifestantes consiguieron que abandonara el habitáculo. Según contó, comenzaron a corear consignas contra ella y llegaron a plantearle que buscara una alternativa habitacional para dejar libre la tienda. "Me desahuciaron", afirmó.