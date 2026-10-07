El BOE ha publicado los dos decretos de Vivienda que el Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes en el intento, que según los expertos supone un fraude de ley, de que ahora sí sean aprobados por la Diputación Permanente, al quedar disuelto el Congreso por la convocatoria electoral.

Como ocurrió con los primeros, los preámbulos de los dos decretos están trufados de propaganda. Dos días después del anuncio del adelanto electoral, cuya campaña estará copada por el debate en torno a estas medidas, las dos normas que intentará otra vez aprobar el Ejecutivo vuelven a hablar de Maricarmen, de las manifestaciones del fin de semana e incluso incluyen reproches al Congreso después de que la mayoría de la Cámara tumbara las dos medidas.

En la exposición de motivos del decreto ley 28/2026, el que se refiere a las indemnizaciones al inquilino por la no renovación de los contratos y que previsiblemente volverá a caer, el Gobierno censura que la no renovación de contratos "permite fijar una nueva renta al margen de la evolución de la relación contractual, con independencia del cumplimiento del arrendatario y del arraigo que haya generado en la vivienda y en su entorno". Y tras mencionar algunas soluciones en otros países europeos, dice que en España "la situación se ha visto agravada tras la reciente derogación por el Pleno del Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2026 de los reales decretos leyes con medidas de carácter urgente en materia de vivienda, y en particular del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual".

"Como consecuencia de ello, durante el fin de semana del 3 al 4 de octubre, miles de manifestantes se han movilizado en las principales ciudades del país para poner de manifiesto su indignación social acrecentada por este episodio histórico", dice la introducción del decreto, "lo que ha culminado en la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el 5 de octubre siguiente a las manifestaciones, con la finalidad de disolver el Congreso de los Diputados y del Senado y de convocar elecciones". "La consideración de las medidas inicialmente diseñadas para responder a esta situación ha permitido, asimismo, introducir determinados ajustes dirigidos a reforzar la objetividad de las reglas aplicables, su previsibilidad para las partes y la seguridad jurídica de su aplicación", apunta.

En el caso del otro decreto ley, el que contiene el grueso de las medidas y que tras el anunciado sí del PNV sí saldría adelante en la Diputación Permanente, donde deja de ser decisivo Junts, el preámbulo sostiene que "en un contexto de mayorías parlamentarias complejas, la Cámara de representación del pueblo no puede ignorar la reivindicación de esa mayoría social, que trasciende ideologías y doctrinas políticas e insta a una respuesta urgente y de verdadero impacto frente a esta crisis".

Dice el Gobierno en el BOE que "este real decreto-ley ha sido formulado en base a un principio que siempre ha resultado fundamental en el desarrollo de las políticas públicas: escuchar, respetar y decidir con responsabilidad". Y continúa afirmando que "así, atendiendo a un escenario de crisis que no distingue entre opiniones, pero sí de clases sociales, el Gobierno de España ha trabajado en una batería de medidas amplia, completa y compartida que ofrece una respuesta múltiple a un problema poliédrico".

Como en los anteriores, también hay una propagandística mención al desahucio de Maricarmen: "El desahucio de María del Carmen Abascal despertó la conciencia colectiva, y por eso este texto se dirige a la mayoría social que necesita una vivienda para vivir y desarrollar su proyecto de vida, a quienes temen perder su hogar sin disponer de una alternativa, a quienes viven de alquiler y afrontan precios cada vez más difíciles de asumir, a las personas jóvenes que no pueden emanciparse, a las familias que necesitan estabilidad, a los pequeños propietarios que requieren de seguridad jurídica y garantías legales, a quienes, aun disponiendo de un empleo y unos ingresos regulares, son testigos de cómo el acceso a una vivienda se aleja progresivamente de sus posibilidades, y también al tejido empresarial del sector de la construcción".

Añade una mención a que los textos no suponen "una reacción espontánea ni improvisada, sino que recoge meses de diálogo y trabajo compartido".