El lobo se ceba ahora con los valiosos cerdos ibéricos de montanera

El lobo vuelve a poner en jaque a los ganaderos salmantinos y esta vez sus víctimas no han sido ovejas o terneros. El último ataque denunciado por Asaja Salamanca ha tenido como protagonistas a varios cerdos ibéricos de montanera en una finca de Santo Domingo de Ledesma.

El balance deja un animal muerto, otro desaparecido y un tercero herido, según ha informado la organización agraria. Se trata, además, del tercer ataque comunicado por Asaja Salamanca en menos de una semana, lo que ha disparado la preocupación entre los ganaderos.

Y en este caso, además, cada baja tiene un peso económico considerable. No se trata de ganado cualquiera, sino de cerdos ibéricos criados en montanera, es decir, animales que durante la fase final de su crianza pastan libremente en la dehesa y se alimentan principalmente de bellotas y hierba. Precisamente por eso los cerdos ibéricos de montanera se encuentran entre los animales de mayor valor dentro del porcino español y están destinados a algunos de los productos más apreciados del mercado.

"Así no se puede vivir", resume Rafael, el ganadero afectado, que asegura que el problema no se limita a las pérdidas provocadas por cada ataque. El temor es que los lobos vuelvan a entrar en la explotación y que los ganaderos tengan que estar cada día pendientes de encontrar animales muertos, heridos o desaparecidos.

Tres ataques en menos de una semana

Asaja Salamanca considera que la sucesión de ataques demuestra que no se trata de un episodio aislado y reclama a la Junta de Castilla y León que adopte medidas para proteger a las explotaciones.

La organización también exige que las pérdidas se compensen de forma ágil. Para los ganaderos, explican, "no basta con contabilizar los animales muertos: también hay que tener en cuenta los ejemplares desaparecidos, los heridos y los costes derivados de reforzar la vigilancia y prevenir nuevos ataques".

Por eso, Asaja reclama que se escuche a quienes trabajan en el medio rural y que las administraciones garanticen que la convivencia con el lobo no termine convirtiéndose en otra factura más que tenga que pagar el ganadero.