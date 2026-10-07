España lleva su fruta y hortaliza a los mercados internacionales en una Fruit Attraction récord

Las frutas y hortalizas españolas tienen desde este martes una nueva cita con los mercados internacionales en la 18ª edición de Fruit Attraction, que se celebra hasta el jueves en Ifema Madrid. La feria alcanza cifras récord con más de 2.500 empresas expositoras y una previsión de más de 121.000 profesionales procedentes de 150 países.

Organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Fruit Attraction ocupa 162.000 metros cuadrados distribuidos en diez pabellones. China y Emiratos Árabes Unidos participan como países invitados, mientras que la patata se sitúa como producto protagonista de esta edición.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha inaugurado la feria acompañado por el presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha recorrido varios de los estands participantes.

Planas ha señalado que la "calidad y excelencia" de los productores hortofrutícolas españoles han permitido al sector consolidarse en los mercados internacionales. Según los datos facilitados durante la inauguración, España es el primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea y el décimo del mundo.

Los agricultores españoles producen cada año más de 26 millones de toneladas de frutas y hortalizas. En 2025, esta producción alcanzó un valor aproximado de 17.122 millones de euros, el equivalente al 30% de la producción agraria total del país.

Empresas y compradores internacionales

La feria funciona también como punto de encuentro entre productores, operadores y clientes de distintos mercados. Entre las empresas visitadas durante el recorrido se encuentran El Melonero, Frusangar, Líder Villaconejos y Mercamadrid.

Jaime Pérez, encargado de producción de Melones de Villaconejos, ha explicado a Europa Press que el encuentro permite dar a conocer sus productos y mantener reuniones con nuevos clientes, además de intercambiar información con socios sobre la evolución de las campañas.

El plátano y el kiwi son otros de los productos presentes en los pabellones. Sergio Cáceres, gerente y director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias, ha destacado la oportunidad que supone la feria para reunir a los distintos participantes de la cadena y conocer nuevas posibilidades comerciales fuera de España.

En el caso del kiwi, Mauro Rey, subdirector de Kibi, ha señalado que la presencia de profesionales internacionales permite mostrar los kiwis cultivados en España y establecer contactos con operadores interesados en ampliar sus actividades hacia otros productos o mercados.

La actividad de Fruit Attraction abarca también servicios relacionados con la producción. Citrosol, especializada en soluciones para el tratamiento postcosecha, mantiene durante la feria reuniones con clientes procedentes de países como Egipto, Croacia y distintos mercados de Latinoamérica.

La Comunidad de Madrid, presente

La producción hortofrutícola también tiene un peso específico dentro de la Comunidad de Madrid. Estos cultivos representan el 50,91% del valor económico de la producción vegetal regional, con cerca de 110 millones de euros.

La región cuenta con 6.189 hectáreas dedicadas a frutas y hortalizas, entre las que destacan cultivos como el pistacho, la almendra, el ajo, la cebolla y la patata. Estas superficies se concentran principalmente en el suroeste, el sur y la comarca de Las Vegas.

La industria agroalimentaria madrileña ocupa, además, el cuarto puesto de España por valor añadido bruto y agrupa a más de 1.500 empresas, con una generación de empleo de 200.000 puestos de trabajo.

La patata, producto protagonista

La patata es el producto elegido como protagonista de la 18ª edición de Fruit Attraction. La promoción comenzó antes de la apertura del recinto con una campaña de cartelería en las estaciones de Metro de Nuevos Ministerios y Plaza de España.

La iniciativa continúa dentro de Ifema Madrid con presencia promocional en el pasillo central y un vídeo dedicado a este producto. La organización ha creado además el Tour de la Patata, un recorrido que permite localizar a las empresas vinculadas a este cultivo.

Los expositores participantes aparecen en un listado específico y disponen de un distintivo en sus estands para facilitar su identificación a los profesionales que recorren la feria.