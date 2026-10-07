La justicia de EEUU emite cuatro condenas más contra España por las renovables y los laudos ya llegan a 935 millones

La batalla judicial que mantiene España con decenas de inversores internacionales por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables sigue acumulando derrotas para nuestro país.

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia acaba de emitir cuatro nuevas decisiones favorables a los acreedores de España en los casos OperaFund, Schwab, Steag y Renergy. Las resoluciones añaden más de 98 millones de euros a las obligaciones reconocidas judicialmente y elevan a trece el número de condenas dictadas contra nuestro país por los tribunales estadounidenses, con una factura que se aproxima ya a los 935 millones de euros.

Las nuevas sentencias confirman una tendencia que resulta cada vez más difícil de presentar como una sucesión de episodios aislados. Hace apenas unos días, el mismo tribunal estadounidense había dado también la razón a Eurus, filial de Toyota, en otra reclamación relacionada con el cambio retroactivo del marco regulatorio español.

Ahora, el juez Randolph D. Moss ha rechazado las peticiones formuladas por España para desestimar o suspender los procedimientos y ha ordenado reconocer íntegramente las indemnizaciones establecidas por los tribunales arbitrales internacionales.

Los cuatro casos que protagonizan esta nueva tanda de resoluciones tienen un origen común. Empresas radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo realizaron inversiones en parques eólicos españoles acogidas al régimen de incentivos diseñado por nuestro país.

Sin embargo, las decisiones regulatorias adoptadas entre 2010 y 2014 alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas bajo las que se habían ejecutado esos proyectos. Los inversores recurrieron entonces al arbitraje internacional alegando que España había vulnerado las garantías de estabilidad contempladas en el Tratado sobre la Carta de la Energía.

Las cantidades en juego son significativas. OperaFund y Schwab tienen reconocido un laudo de 29,3 millones de euros. España intentó anularlo, pero el CIADI rechazó también esa pretensión. En el caso de Steag, la indemnización alcanza los 27,7 millones, a los que se suman 1,4 millones en costas, otros 700.000 euros derivados de un nuevo intento fallido de anulación y 5,6 millones adicionales por intereses de demora capitalizados desde 2014. Por su parte, Renergy tiene reconocido un pago de 32,9 millones, al que también hay que añadir intereses y costas. El total asociado a estos cuatro expedientes supera los 98,1 millones de euros.

El problema para España no es solamente la cuantía de las condenas. Lo verdaderamente preocupante es que la estrategia jurídica desarrollada por el Gobierno viene encadenando derrotas en distintas jurisdicciones. La Abogacía del Estado ha invocado la normativa europea sobre ayudas de Estado, la competencia de las instituciones comunitarias, el principio de cortesía internacional y otros argumentos orientados a impedir el reconocimiento y ejecución de los laudos. Sin embargo, el juez estadounidense ha desestimado nuevamente estas objeciones y ha recordado que los laudos CIADI deben recibir en Estados Unidos el mismo reconocimiento que una sentencia firme de sus propios tribunales.

La resolución incorpora además un elemento especialmente incómodo para España. El magistrado sostiene que la posición planteada por nuestro país conduciría precisamente a una vulneración del Derecho internacional, puesto que rechazar el reconocimiento de los laudos entraría en conflicto con las obligaciones asumidas bajo el Convenio CIADI y el Tratado sobre la Carta de la Energía. El tribunal también destaca que España ni siquiera formuló objeciones sobre las cantidades reclamadas, sino que centró su defensa en intentar frenar o suspender la ejecución. Como consecuencia, los importes quedan reconocidos en su totalidad.

El balance acumulado empieza a adquirir una dimensión extraordinaria. Antes de estas cuatro nuevas resoluciones, Estados Unidos ya había fallado contra España en nueve casos distintos: Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus. El importe conjunto de aquellas condenas ascendía a 836,6 millones de euros. Con OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, el contador sube hasta trece decisiones judiciales y la deuda reconocida en territorio estadounidense se aproxima a los 935 millones.

La dimensión internacional del conflicto tampoco se limita a Estados Unidos. Los inversores afectados han obtenido resoluciones favorables en jurisdicciones como Reino Unido, Australia o Singapur. La importancia de este punto es evidente: si España continúa sin atender las obligaciones derivadas de los laudos, los acreedores pueden intentar localizar y embargar activos españoles en aquellas jurisdicciones en las que los tribunales hayan reconocido las decisiones arbitrales. De este modo, un problema originado por decisiones regulatorias tomadas hace más de una década sigue extendiendo sus efectos jurídicos y financieros.

El deterioro reputacional resulta igualmente preocupante. El Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones de 2026, elaborado por Nikos Lavranos, sitúa a España como el país con mayor número de laudos internacionales impagados, por delante incluso de Venezuela y Rusia. Según los últimos datos recopilados por las compañías afectadas, continúan pendientes 27 laudos cuyo valor ronda los 1.750 millones de euros. A esa cantidad hay que añadir más de 595 millones en costes financieros y legales acumulados.

Estas cifras revelan hasta qué punto la inseguridad jurídica termina pasando factura. Las decisiones políticas que modifican retroactivamente las reglas del juego pueden producir un ahorro presupuestario inmediato, pero también generan obligaciones futuras que acaban pagando los contribuyentes. A las indemnizaciones iniciales se suman intereses, costas judiciales, honorarios legales y gastos asociados a los procedimientos de ejecución. El caso Steag lo ilustra perfectamente: una indemnización inicial de 27,7 millones ha ido incorporando millones adicionales conforme España prolongaba la disputa.

La cuestión afecta además a la credibilidad de nuestro país como destino de inversión. Cuando una empresa internacional decide comprometer capital en proyectos de infraestructuras cuyo retorno se extiende durante veinte o treinta años, la estabilidad del marco regulatorio constituye uno de los factores centrales de su decisión.

Cambiar las condiciones de manera retroactiva deteriora esa confianza y aumenta la prima de riesgo regulatoria que los inversores exigen para financiar futuros proyectos. El coste, por tanto, no termina en los tribunales: también puede trasladarse a unas condiciones de financiación menos favorables para nuevas inversiones en España.

El Gobierno español lleva años defendiendo que sus obligaciones europeas justifican su negativa a pagar determinados laudos. Sin embargo, el problema es que esa tesis no está convenciendo a los tribunales internacionales donde los acreedores solicitan su ejecución.

Las sucesivas decisiones adoptadas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur están estrechando progresivamente el margen de maniobra de España. Persistir en una estrategia que multiplica las derrotas judiciales puede terminar elevando aún más una factura que ya se mide en miles de millones. España necesita poner fin a esta anomalía. Un país desarrollado no puede permitirse aparecer en los índices internacionales de incumplimiento junto a algunas de las economías con peores historiales de respeto a los compromisos adquiridos con los inversores.

Resolver los litigios pendientes, reducir los costes derivados de intereses y procedimientos y, sobre todo, recuperar una cultura regulatoria basada en la seguridad jurídica debería convertirse en una prioridad. Porque el verdadero problema de esta historia no son solamente los 935 millones reconocidos ya por los tribunales estadounidenses, sino la señal que España está enviando al resto del mundo sobre el valor que concede a su propia palabra.