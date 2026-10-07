La realidad económica de Sánchez: los españoles han perdido el 2,5% del poder adquisitivo y deben medio billón más

Un 2,5% más pobres. Esa es la realidad de los españoles tras el periodo de mandato de Pedro Sánchez. Y es que, tras la propaganda de "cohetes" y "motos" económicos, lo cierto es que todos los españoles han perdido poder adquisitivo, han disparado su deuda pública en medio billón de euros y han disminuido su riqueza financiera neta en otros 200.000 millones de euros, como detalla un informe de la consultora Freemarket.

El periodo de mandato de Pedro Sánchez a efectos económicos puede calificarse como un desastre. Hemos vivido una expansión económica internacional tras el covid y ha sido desaprovechada por completo para ganar riqueza. De hecho, la hemos perdido. "La herencia de Pedro Sánchez no se escribe en eslóganes de 'crecimiento récord', 'empleo histórico' o 'saneamiento de las cuentas'.

Se escribe en los números que no se pueden maquillar: una deuda pública que ha pasado de 1,18-1,20 billones a casi 1,70 billones de euros; un sistema de pensiones cuyo déficit contributivo real supera los 56.000 millones anuales; una juventud empobrecida y sin futuro; un mercado laboral dual sostenido por fijos discontinuos ocultos, pluriempleo y mano de obra extranjera de baja productividad; y una pobreza que sigue afectando a uno de cada cuatro españoles y a uno de cada tres niños pese a la mayor presión fiscal y el mayor gasto social de la historia reciente", resume de forma demoledora un informe de la consultora.

"Entre 2018 y 2026 España ha disfrutado de un ciclo expansivo y, aun así, el país sale más endeudado en términos absolutos, más dependiente de factores externos no controlables, con una productividad anclada en el furgón de cola europeo, con una fractura intergeneracional cada vez más profunda y con una erosión del nivel de vida del conjunto de la población", añade el estudio de Freemarket.

El "crecimiento" español de 2018-2025 es un "espejismo de volumen construido sobre arena demográfica, turística y pública. El PIB real acumuló un avance del orden del 12,3% en ese periodo, superior a la media europea en varios ejercicios. En términos agregados es real", pero "en términos de calidad, sostenibilidad y capacidad de generar riqueza per cápita de alto valor, es una de las construcciones más frágiles y engañosas de la economía española contemporánea", explica el informe.

La población nacida en el extranjero —que ha pasado de 6,2 a 9,5 millones de personas, mientras la nacida en España se ha reducido un 1,9 %— explica "el 73,9% del aumento del PIB entre 2018 y 2025. Casi tres cuartas partes. El factor demográfico en su conjunto aporta el 43% del crecimiento acumulado. Dos tercios del empleo creado corresponden a ese colectivo", señala el informe. En resumen, que no ha habido ganancia de riqueza individual, sino ganancia del número total de individuos que computan en el sistema.

"Prácticamente la totalidad del incremento de la población activa (unos dos millones de personas hasta alcanzar los 24,8 millones) procede de extranjeros y doble nacionalidad; la población activa nacida en España se mantuvo estancada en torno a los 19,3 millones", añade el estudio.

"Mientras tanto, la riqueza financiera neta del país (posición financiera neta frente al exterior) se ha deteriorado de forma contundente: pérdida de casi 200.000 millones de euros entre 2018 y 2024 según series de la Comisión Europea, porque el aumento de los pasivos —liderado por la deuda pública— ha superado ampliamente el de los activos", explica Freemarket.

Y el resumen es igualmente contundente: "Según datos del INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral), Funcas y la OCDE, la brecha entre el coste salarial nominal por trabajador y el IPC acumulado entre 2019 y 2025 confirma una pérdida de poder de compra real de entre el 1% y el 2,5%, según el deflactor utilizado. En sectores de bajos salarios y en las rentas medias-bajas la erosión ha sido mayor una vez descontados impuestos y cotizaciones". Y aunque el SMI se ha revalorizado un 54% entre 2018 y 2024 (de 735 € a 1.134 € en 14 pagas), el salario modal (el más frecuente) apenas se ha movido y ronda los 15.500–16.500 € anuales netos, "aproximándose peligrosamente al mínimo".

Para colmo, el número de ocupados con pluriempleo ha batido récords históricos, superando los 580.000 según la EPA (y cerca de 900.000 afiliaciones según la Seguridad Social). Al mismo tiempo, el volumen global de horas trabajadas por ocupado se mantiene un 2,8% por debajo de los niveles de 2019. "El empleo neto creado se reparte en jornadas más reducidas, parcialidades no deseadas y pluriempleo precario. Se trabaja más fragmentado, no mejor", añade Freemarket.