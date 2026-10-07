La rigidez del mercado inmobiliario español genera un déficit de 740.000 viviendas

España arrastra un déficit de unas 740.000 viviendas, un desequilibrio que, según el informe Mercado Inmobiliario 2026 de OBS Business School, no podrá corregirse antes de ocho años. Para conseguirlo sería necesario superar las 230.000 viviendas promovidas cada año, un ritmo un 128% superior al registrado en 2024, que fue el máximo de la última década.

El estudio, dirigido por Carlos Balado, investigador de OBS Business School, sitúa el origen del problema en la rigidez estructural del mercado inmobiliario español: escasez de suelo finalista, dificultades para financiar la urbanización, falta de mano de obra especializada, incremento de los costes de construcción y unos procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante años.

El desajuste entre oferta y demanda resulta especialmente visible desde 2021. En ese periodo se han creado, según el informe, 1,207 millones de hogares, mientras que solo se han terminado 474.000 viviendas. El déficit afecta a prácticamente todo el territorio, con especial intensidad en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. Las excepciones señaladas por el estudio son Guipúzcoa, Cáceres y Soria.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Balado indica que "la financiación, la burocracia y, al final, los impuestos hacen que sea una maraña difícil de desenredar". Puntualiza que "la financiación, tanto para particulares como para promotores, ha descendido porque hay una regulación financiera, tanto de la Unión Europea como de los bancos centrales, incluido el español, que penaliza en forma de consumo de capital la financiación a la vivienda". Compara cómo "ahora el crédito promotor está en torno a los 20.000 millones, cuando en 2008, en el pico más alto del crecimiento del mercado inmobiliario, estaba en torno a los 400.000 millones".

Por otro lado, Balado destaca que además "existen las trabas burocráticas de ayuntamientos y comunidades autónomas a la construcción de vivienda y, sobre todo, a la liberalización de suelo", precisando que "poner suelo a disposición de los constructores implica procesos burocráticos de aproximadamente quince años de media, pero que se pueden extender incluso a veinte".

Prosigue recordando que "luego están los aspectos fiscales, que son también penalizadores, ya que son un coste que se tiene que tener en cuenta en los precios de las viviendas y en la construcción de las mismas, porque la fiscalidad afecta a todos esos procesos de autorizaciones de comunidades y ayuntamientos, todos llevan aparejados su fiscalidad, por lo tanto, eso también enreda y complica toda la gestión".

Pero el problema no es únicamente cuánto se construye, sino también dónde. "No se construye donde más se necesita", afirma Balado. Según el investigador, la oferta aumenta en zonas donde la demanda es menor mientras se atasca en los mercados con mayor necesidad de vivienda, lo que mantiene la presión sobre los precios.

Una vivienda cada vez más cara

El precio medio de la vivienda en España se sitúa ya en 2.429 euros por metro cuadrado, un 36,5% por encima de los máximos registrados en 2007.

Por comunidades autónomas, Madrid presenta el precio medio más elevado, con 4.407 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 4.173 euros; País Vasco, con 3.474; y Cataluña, con 2.852.

Entre las capitales de provincia, San Sebastián alcanza los 6.154 euros por metro cuadrado, mientras que Zamora se sitúa en el extremo contrario, con 1.372 euros. El encarecimiento, no obstante, se ha producido en todas las capitales analizadas.

León encabeza los incrementos interanuales, con una subida del 22,7%, seguida de Ciudad Real (21,1%), Santa Cruz de Tenerife (18,9%) y Murcia (18,3%). También registran aumentos importantes Valencia (14,4%), Málaga (12,1%) y Madrid (12%).

En el extremo inferior se encuentran Lugo, con un incremento del 2,9%, Melilla (3%), Cádiz (4,5%) y Girona (6,4%).

El aumento de los precios tiene una consecuencia directa sobre los hogares. Una familia media necesita dedicar el 44% de su renta disponible al pago de la hipoteca durante el primer año, muy por encima del 35% que habitualmente se considera un nivel razonable de esfuerzo.

La situación es todavía más exigente en Baleares, donde el esfuerzo alcanza el 56,8%. En determinados destinos turísticos, como Benidorm, Marbella o Torrevieja, puede superar incluso el 80% de la renta disponible.

Construir resulta cada vez más difícil y menos rentable

Paradójicamente, el fuerte aumento de la inversión inmobiliaria no se está traduciendo en un incremento equivalente de la construcción residencial.

En el primer trimestre de 2026, la inversión inmobiliaria en España alcanzó 6.300 millones de euros, un 93% más que un año antes. El informe atribuye este aumento a factores como la estabilidad financiera, una mayor liquidez y las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.

Sin embargo, la construcción permanece estancada en niveles históricamente bajos: apenas se inician 2,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, frente a las casi 20 que llegaron a iniciarse durante el máximo previo a la crisis.

La explicación, según OBS, está en la rentabilidad. El urbanismo español se caracteriza por una elevada regulación y producir suelo apto para construir puede requerir hasta 20 años. Durante ese tiempo, las previsiones económicas con las que se inició un proyecto pueden quedar completamente desfasadas.

A ello se suma que el suelo urbanizable representa solo el 2,1% del territorio, mientras que los costes de construcción son casi un 50% superiores a los de 2006.

El informe reclama una reforma de los procedimientos urbanísticos, una revisión de los planes de ordenación y un mayor impulso público a la generación de suelo disponible. También plantea liberalizar y agilizar los procesos, reducir la burocracia e impulsar la vivienda protegida de manera sostenida durante dos décadas.

Un nuevo plan estatal ante un problema de gran magnitud

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recogido en el Real Decreto publicado el 23 de abril, contempla un presupuesto total de 7.000 millones de euros.

OBS considera que esta cantidad resulta insuficiente ante la dimensión del déficit existente y subraya que el principal desafío será coordinar las medidas entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector privado.

El informe advierte además de que las políticas destinadas a estimular la demanda —como avales públicos o bonificaciones fiscales para la compra— pueden incrementar la presión sobre los precios si no van acompañadas de un aumento suficiente de la oferta.

"La vivienda se ha politizado", sostiene Balado, que reclama actuar simultáneamente sobre financiación, suelo, fiscalidad y procedimientos administrativos.

El alquiler, bajo presión

La tensión es especialmente intensa en el mercado del alquiler. Este año hay 14.000 viviendas menos disponibles y cada inmueble recibe una media de 141 interesados durante los diez primeros días, frente a los 112 registrados en 2025. El informe sitúa en torno a 15 contactos por vivienda el nivel asociado a un mercado saludable y estable.

Los precios del alquiler continúan creciendo a tasas próximas al 10% anual, lo que está obligando a muchos hogares a compartir vivienda, reducir superficie, desplazarse a zonas más alejadas o dedicar una proporción creciente de sus ingresos al alojamiento.

El estudio también cuestiona los resultados de la declaración de zonas tensionadas y de las medidas de control de precios. Según Balado, estas políticas pueden reducir la oferta disponible y empeorar las opciones para quienes acceden por primera vez al mercado.

El problema de acceso se prolonga durante décadas: la mitad de las familias que actualmente viven de alquiler necesitarían más de 30 años de ahorro para poder comprar una vivienda.

Jóvenes: empleo, pero sin ahorro suficiente

La dificultad para comprar vivienda afecta especialmente a las generaciones jóvenes. Las hipotecas representan aproximadamente el 75% de las compraventas, y el 67% de los nuevos créditos hipotecarios son a tipo fijo.

Sin embargo, el acceso al crédito depende cada vez más de disponer de ahorros suficientes para afrontar la entrada. Esto puede dejar fuera a personas con una situación laboral estable y buenos ingresos, pero sin el capital necesario para formalizar la compra.

En paralelo, las donaciones han aumentado un 13% en el último año, hasta alcanzar el máximo desde que existen registros. El informe interpreta este incremento, junto con las transmisiones por herencia, como una señal de que la ayuda familiar se está convirtiendo en un mecanismo cada vez más importante para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.

Ventas más moderadas en los próximos años

El mercado residencial todavía cuenta con algunos factores de apoyo: un mercado laboral fuerte, flujos migratorios positivos, unos tipos de interés relativamente bajos y un sector financiero activo en la concesión de crédito.

No obstante, el informe prevé una moderación de la actividad. Los precios ya han alcanzado niveles elevados en las principales zonas de demanda y la oferta continúa siendo escasa, mientras la economía avanza hacia un crecimiento más moderado.

OBS prevé una contracción de las compraventas del 1,6% en 2026 y un cierto estancamiento, con una variación del -1,1% en 2027.

Una solución que pasa por aumentar la oferta

El diagnóstico del informe apunta, en definitiva, a un problema que no puede resolverse únicamente actuando sobre la demanda. Para reducir el déficit de vivienda será necesario incrementar de forma sustancial la construcción y hacerlo en los lugares donde existe una mayor necesidad.

Entre las medidas planteadas figuran aumentar la disponibilidad de suelo, facilitar la financiación, agilizar los procedimientos administrativos, coordinar la actuación de comunidades autónomas y ayuntamientos, revisar la fiscalidad y desarrollar un plan de vivienda que combine recursos públicos y privados.

El informe recuerda además la experiencia de los tradicionales planes de vivienda protegida, que estuvieron acompañados de incentivos y beneficios fiscales y contribuyeron a que actualmente alrededor del 74% de la población española sea propietaria de su vivienda.

La conclusión de OBS es que las distintas piezas deben activarse de forma simultánea. Sin más suelo, financiación, agilidad administrativa y vivienda protegida, el desequilibrio entre hogares y viviendas seguirá presionando los precios.

En palabras de Balado, "el problema no se resolverá mientras la oferta no crezca de manera sustancial". Y, mientras tanto, la vivienda seguirá siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales para los hogares españoles.