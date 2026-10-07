El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer ayer martes su nueva fórmula para intervenir todavía más el mercado de la vivienda a espaldas del Congreso. El plan consiste en una lluvia de millones de euros en créditos para que los ciudadanos compren casas y en poner más trabas a los caseros por la vía de los dos reales decretos de la vivienda que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Sánchez decidió comparecer después de la reunión del Consejo de Ministros para anunciar las medidas, aunque en la rueda de prensa posterior al encuentro se refirió a numerosos temas. Uno de ellos fue el de las pensiones.

Preguntado sobre que "Vox está cuestionando nuestro sistema de pensiones", Sánchez respondió que "quiero recordar que la reforma de las pensiones la hemos acordado con la Comisión Europea, que fue uno de los hitos que alcanzamos para los desembolsos de los fondos europeos, y en el Pacto de Toledo". La pregunta de la periodista viene al hilo de una reciente entrevista a José María Figaredo (Vox) en El Debate en la que califica de "zombi" al sistema de pensiones y plantea como "solución de Vox" una reforma "estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos".

La Airef no defiende la reforma de pensiones

Sánchez añadió que "es una reforma que sistemáticamente la Airef, en 2025 y 2026, dice textualmente que es un sistema sostenible". A pesar de las afirmaciones de Sánchez, lo cierto es que, precisamente, la reforma de las pensiones ha sido el asunto que más fricciones ha generado entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Gobierno.

Y es que, como la Airef estaba encargada de analizar la reforma de pensiones del Ejecutivo, este organismo independiente denunció la intromisión del Gobierno en su examen para forzar su visto bueno. "Nos dicen lo que tenemos que hacer" criticó Herrero. "La visión de la AIReF sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto" de pensiones. "De hecho, es peor", añadió la ya expresidenta de la Airef. En definitiva, "su cómputo presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal", añadió.

La manipulación de la hucha de las pensiones

Cabe recordar que la base de la reforma de Escrivá está en subir impuestos sin reducir ni un euro del gasto del sistema. Entre los diferentes golpes fiscales a la economía productiva para pagar las pensiones que el Gobierno ha ido introduciendo, se encuentra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones cada vez más cada año a los más de 22 millones de trabajadores y empresas del país con el objetivo de llenar la "hucha de las pensiones".

Sin embargo, Sánchez también ha presumido de que está llenando la famosa "hucha de las pensiones", pero sin explicar que el dinero surge de una subida masiva de impuestos. "En 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y ahora está en 20.000 millones de euros, 15.000 millones más que cuando lo dejó la administración", dijo. "Ya sabemos cuál es el proyecto político de la oposición: los recortes. Pido absoluta tranquilidad. El sistema de pensiones no está en riesgo, goza de una extraordinaria salud", añadió.

En este sentido, Sánchez tampoco mencionó nada sobre su nueva "cuota de solidaridad", que supone gravar parte del sueldo no sujeta ahora mismo a cotizaciones (porque supera la base máxima) o de subir cada vez más las bases de cotización. Ambos implican recortes en el sistema introducidos por el Ejecutivo por la puerta de atrás.

El nuevo plan de Sánchez para la vivienda

Volviendo a las medidas para vivienda. El Gobierno ha bautizado como "Tu Casa" la nueva línea de financiación por la friolera de 10.000 millones para la compra de primera vivienda para ciudadanos de todas las edades y a través del ICO. El mecanismo permitirá financiar hasta 50.000 euros mediante un préstamo público al 0% de interés y sin comisiones.

Como ya hemos explicado en Libre Mercado, es un error aplicar medidas que estimulan la demanda de compra y alquiler (inyectando dinero público) en un mercado donde el problema es que no hay suficiente oferta de pisos disponibles.

Y mientras el Ejecutivo facilita por un lado el crédito a los compradores, endurece por otro lado las reglas para los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. Y es que, los dos decretos aprobados por el Gobierno incorporan una batería de medidas que afectan directamente a los arrendadores, entre las que está la congelación de los alquileres dos años más o la prohibición de los desahucios de personas "vulnerables".