Los sindicatos convocan una huelga general el 11 de noviembre

La huelga general se celebrará el 11 de noviembre, dos días antes de que arranque la campaña electoral, tal como han acordado los principales sindicatos con las acampadas. El paro general, el primero apoyado por los grandes sindicatos de clase en 14 años, se llevará a cabo un miércoles, apenas dos semanas y media antes de las elecciones generales y a un día de que arranque la campaña para esos comicios (en la medianoche del jueves al viernes).

Esta circunstancia ha sido criticada por varios sindicatos corporativos y también por las patronales CEOE y Cepyme, según informa El País. Creen "que las reivindicaciones que han motivado este anuncio no son, en esencia, de naturaleza laboral", así que catalogan como "inadmisible" que "se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

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