¡No a la fascista ley de la gravedad!

Esta semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha vuelto a tomarnos por disminuidos intelectuales a todos. Según su propio discurso, en España no está desapareciendo la oferta de alquiler, porque cada día hay más gente que vive de alquiler. El pequeño detalle de que bajo su Gobierno haya desaparecido el 50% de esa oferta de vivienda poco o nada tiene que ver, según la ministra, con el hecho de que hoy sea prácticamente imposible encontrar una vivienda asequible para rentar.

Es abracadabrante la capacidad de este Gobierno de negar la realidad si no encaja con su marco mental. Siendo el problema el acceso a la vivienda y la solución, conseguir que la vivienda sea asequible a todos los bolsillos, las medidas a tomar son diametralmente opuestas a las que el Gobierno va a llevar a la Diputación Permanente. El problema es que este Ejecutivo no quiere soluciones, quiere eslóganes, y estos son incompatibles con la realidad, con el mercado, con el sentido común y con la más mínima posibilidad de solucionar los problemas.

Escuchar al Gobierno decir que hay que prohibir los desahucios o renovar automáticamente los contratos de alquiler es tanto como proclamar a los cuatro vientos que quieren terminar con el mercado —como por cierto ya sucede en algunas provincias españolas—. Es tanto como decretar que los vulnerables y sus descendientes no van a conseguir una casa en su miserable vida.

El mercado es como es y no como quieren algunos que sea. Si prohíbes desahuciar al vulnerable, nadie alquilará su casa a un vulnerable. Es así de sencillo. Blindar los desahucios y los derechos de propiedad, en cambio, garantiza vivienda abundante y flexible para todos.

Pero esto no encaja con sus esquemas mentales, donde lo de menos es que la gente encuentre casa, lo de más es quejarse de los malditos rentistas o los especuladores fascistas, hablar de justicia social y del derecho al acceso a una vivienda. Si sus máximas ideológicas fueran el derecho a volar y no a la vivienda, estarían manifestándose contra la muy injusta ley de la gravedad.