Miguel Borra confirma en esRadio que CSIF no apoyará la huelga del próximo 11 de noviembre

El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, ha confirmado que su organización no secundará la huelga general convocada para el próximo día 11 de noviembre al considerar que la movilización tiene un componente político e ideológico. En una entrevista en el programa Es Noticia de esRadio, Borra ha defendido que su sindicato debe mantener como prioridad la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores públicos y privados.

En este sentido, Borra ha incidido en que CSIF se define como un sindicato profesional e independiente y que su actividad está centrada en la defensa de las condiciones laborales. Así, sostiene que la organización no considera que la convocatoria del día 11 responda a sus objetivos sindicales.

Durante la entrevista, el presidente de CSIF se ha referido también a unas declaraciones realizadas por la jefa de campaña del Partido Socialista, según las cuales la huelga no estaría dirigida contra el Gobierno, sino contra la oposición y tendría relación con el rechazo de dos reales decretos sobre vivienda. "Yo creo que con eso está todo definido", ha asegurado Borra al ser preguntado por los motivos por los que su sindicato no apoyará la movilización.

Con todo, el dirigente sindical ha explicado que CSIF ha mantenido durante los últimos años una línea de actuación vinculada a las condiciones laborales y ha recordado que su organización llegó a plantear una huelga en diciembre del año pasado si no se producía una subida salarial. Borra ha recordado igualmente que en el año 2024 su sindicato también movilizó a sus trabajadores para defender el derecho al mutualismo administrativo.

De esta forma, preguntado por el hecho de que UGT y Comisiones Obreras hayan convocado ahora una huelga general después de años sin movilizaciones de este tipo, Borra considera que es una cuestión que "todos los ciudadanos se tienen que estar haciendo". De hecho, el presidente de CSIF ha subrayado el momento en el que se produce la convocatoria, después de la disolución del Parlamento y con unas elecciones generales convocadas.

Comunicación con los partidos

Del mismo modo, Borra ha destacado que CSIF ya ha solicitado reuniones con los distintos grupos políticos para trasladarles sus reivindicaciones para las administraciones públicas y los empleados públicos. Precisamente, entre las cuestiones que Borra señala se encuentra la recuperación de las pagas extraordinarias que fueron retiradas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La educación es otra de las áreas en las que el sindicato plantea mejoras. Así, Borra ha asegurado que las propuestas que trasladarán a los partidos serán "realistas" y "razonables", y estarán dirigidas a mejorar tanto los servicios públicos como las condiciones de quienes trabajan en ellos.