Red Eléctrica apaga la industria por octava vez en los últimos tres meses

Por décima vez en lo que va de año y por octava vez en tres meses, Red Eléctrica activó este martes el denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD). Un servicio al que se adhieren voluntariamente las industrias que lo deseen, que paran cuando se les solicita a cambio de una retribución y que entró en funcionamiento en 2022 para ser utilizado en ocasiones puntuales, con el fin de que la operadora pueda reducir el consumo para garantizar la seguridad de suministro.

Sin embargo, este año la activación del servicio está batiendo récords: en el caso de este martes, según ha adelantado El Periódico de la Energía, Red Eléctrica lo activó en dos ocasiones, a las 19:43 horas y a las 20:02 horas. Se paró un total de 1.775 MW de demanda con el fin de evitar un desequilibrio en el sistema.

Según el mismo medio, los consumidores industriales que tuvieron que parar por petición de Red Eléctrica dejaron de utilizar 1.064 MWh en el primer bloque y 1.854 MWh en el segundo bloque. La gran industria cobró por ello 211,95 euros por MWh en el primer caso y 99 euros por MWh en el segundo.

Fuentes de Red Eléctrica explicaron al citado medio que la medida se adoptó por "la alta tasa de indisponibilidad térmica y la baja generación renovable" a una hora en que ya no había generación fotovoltaica y la producción eólica era baja.

La frecuencia en la activación de un servicio pensado para ser utilizado de forma excepcional ya ha suscitado quejas en la industria. A pesar de que la adscripción al sistema es voluntaria y cobran una retribución por hacerlo, el sector ha advertido de que la industria no puede convertirse en "el fusible por defecto" del sistema eléctrico.

Según el Foro Industria y Energía, la compensación económica por la disponibilidad y por la energía movilizada no cubre necesariamente el conjunto de pérdidas operativas que puede causar la interrupción de una fábrica. "El precio de un MWh interrumpido no es, casi nunca, el valor de un MWh dejado de consumir", señaló hace unos días el Foro, que ha incidido en que las plantas industriales están diseñadas para mantener una producción continua y no para suspender su actividad de manera imprevista.

En particular, apuntó, los sectores con procesos de alta inercia térmica, como el vidrio, la cerámica, la siderurgia o el aluminio, afrontan costes que van más allá del tiempo de desconexión. Entre ellos, citó los daños o desgastes adicionales en los materiales y equipos, el consumo extra ligado al reinicio de los procesos, los retrasos logísticos, las posibles penalizaciones comerciales y el desajuste de los turnos de trabajo.

El Foro Industria y Energía apuntó que el SRAD constituye una herramienta "valiosa" de flexibilidad y que la demanda debe participar en la operación del sistema. Sin embargo, rechazó que el funcionamiento de la red pueda descansar de forma creciente sobre la capacidad de determinadas industrias para recortar su producción.