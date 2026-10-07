Sánchez deja al campo vendido en Bruselas: España negociará la nueva PAC en plena campaña electoral

El campo español vuelve a quedar atrapado en el peor momento posible. La Unión Europea está negociando el presupuesto para 2028-2034 y la futura Política Agraria Común (PAC), pero España afrontará buena parte de las conversaciones con la política nacional volcada en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La situación preocupa a las organizaciones agrarias, que temen que el proceso electoral deje en segundo plano una negociación que afecta directamente al futuro del sector. Unión de Uniones ha señalado en un comunicado que "el calendario agrario no se para" y pide que las administraciones tampoco lo hagan, "ni por lo que respecta a Bruselas ni con todos los frentes abiertos que tiene el Ministerio y que requieren de su ocupación".

El calendario europeo es especialmente inoportuno. Los próximos 15 y 16 de octubre, los líderes de la UE abordarán el nuevo marco financiero comunitario. Apenas diez días después, el 26 y 27 de octubre, serán los ministros de Agricultura quienes se sienten a negociar el futuro de la PAC.

Y la negociación continuará mientras España entra de lleno en la campaña electoral. El 23 de noviembre, solo seis días antes de que los españoles acudan a las urnas, los ministros europeos de Agricultura volverán a reunirse. Son días decisivos en Bruselas para decidir cuánto dinero habrá para el campo y bajo qué condiciones podrán recibirlo agricultores y ganaderos.

Y el problema no termina el día de las elecciones. El calendario comunitario continúa en diciembre, con nuevas reuniones de Agricultura los días 14 y 15 y un Consejo Europeo entre el 15 y el 18. Para entonces, España podría estar todavía formando Gobierno.

Unión de Uniones insiste en que España debe mantener durante todo este periodo una posición activa y una interlocución al máximo nivel. "Bruselas no nos va a esperar porque haya elecciones en el país. No puede producirse un vacío en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos justo cuando se están decidiendo cuestiones que condicionarán su futuro durante años", alertan desde la organización.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, insiste: "Nuestras explotaciones no pueden esperarse. No nos podemos permitir poner en peligro la PAC ni esperar a que baje el precio del gasóleo". El gran problema es que mientras el campo necesita que España llegue a Bruselas con una posición fuerte y estable, el Gobierno estará justo en ese momento en una posición de debilidad e incertidumbre.