Todas las veces que Sánchez le puso la alfombra roja a BlackRock y a los fondos de inversión

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que los dos reales decretos ley sobre vivienda se llevarían a convalidación a la Diputación Permanente, al haberse disuelto las Cortes. Se trata de los mismos decretos que el Congreso de los Diputados rechazó hace menos de una semana. Un hecho que, como se ha explicado en Libertad Digital, podría constituir un fraude de ley.

En las declaraciones con las que anunció estas medidas las justificó como una forma de "poner pie en pared a los fondos buitre", tal y como se ve en el post que el propio Pedro Sánchez publicó en su cuenta de X:

Hoy aprobamos medidas de VIVIENDA, de puro sentido común, de humanidad, que unen a pequeños propietarios e inquilinos. Ponen pie en pared a los fondos buitre. Porque cargan solo contra los especuladores. Y que cuentan con un apoyo transversal que trasciende ideologías. pic.twitter.com/xIjEy1dyKg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 6, 2026

No obstante, aunque en las últimas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez viene atacando a los fondos de inversión, comúnmente conocidos como "fondos buitre", esa mala opinión del Ejecutivo no siempre ha sido así. De hecho, si se repasa el periodo desde que el PSOE llegó al Gobierno, se comprueba que tanto Pedro Sánchez como el propio PSOE han llegado a presumir de las inversiones millonarias de estos fondos y de reunirse con sus responsables.

Cuando Sánchez presumía de reunirse con fondos

Para empezar, no hay más que ver como presumía Pedro Sánchez en los años 2021 y 2023 de haberse reunido con Larry Fink, el presidente de BlackRock, y también con Khaldoon Al Mubarak, presidente de Mubadala, siendo ambos unos de los mayores fondos de inveresión del mundo.

Aquí podemos ver lo que publicaba Pedro Sánchez en 2021:

Esta mañana me he reunido también con Larry Fink, presidente de @blackrock. Hemos hablado de cómo hacer frente a los retos globales. Compartimos una visión optimista de la recuperación de la economía mundial tras la pandemia, una recuperación que debe ser sostenible e inclusiva. pic.twitter.com/pkw4lLeDxT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2021

"Esta mañana me he reunido también con Larry Fink, presidente de BlackRock. Hemos hablado de cómo hacer frente a los retos globales. Compartimos una visión optimista de la recuperación de la economía mundial tras la pandemia, una recuperación que debe ser sostenible e inclusiva", explicaba el presidente.

Ya en el año 2023 decía lo siguiente:

Me he reunido con los CEO de dos de los mayores fondos de inversión del mundo, Khaldoon Al Mubarak, de @Mubadala, y Larry Fink, de @BlackRock. Confían en nuestras buenas perspectivas económicas y renuevan su apuesta por España con inversiones en sostenibilidad y digitalización. pic.twitter.com/jYLIxl0nTO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 17, 2023

"Me he reunido con los CEO de dos de los mayores fondos de inversión del mundo, Khaldoon Al Mubarak, de Mubadala, y Larry Fink, de BlackRock. Confían en nuestras buenas perspectivas económicas y renuevan su apuesta por España con inversiones en sostenibilidad y digitalización", expresaba Pedro Sánchez.

Hay que recordar, que BlackRock no es lo mismo que BlackStone, siendo confundidos muchas veces el uno con el otro. Sin embargo, ambos son fondos de inversiones privados y destinan miles de millones de dólares a inversiones en inmobiliario privado.

Otro ejemplo de cuando el PSOE presumía de atraer capital privado a España está en esta publicación de la cuenta oficial del PSOE de Madrid:

Para el @ppmadrid España 🇪🇸 se rompe, es una dictadura y no hay seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional de inversiones https://t.co/lAW839KVEf — PSOE Madrid (@psoe_m) November 22, 2023

"Para el PP de Madrid, España se rompe, es una dictadura y no hay seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional de inversiones", decía el PSOE de Madrid al compartir una noticia sobre una posible primera inversión inmobiliaria de BlackRock en España.

El PSOE celebrando la venta de un edificio público para construir viviendas de lujo

Esa operación era la compra, junto al Grupo Lar, del edificio de María de Molina 50, antigua sede del Ministerio de Hacienda, adjudicada en subasta pública por 204,7 millones de euros. El proyecto destina el inmueble a una residencia de estudiantes de unas 400 plazas y a unas 153-158 viviendas de lujo.

Es decir, el PSOE usó esa llegada de BlackRock como prueba de confianza inversora. Hoy el mismo Ejecutivo presenta a los grandes fondos inmobiliarios como el problema de la vivienda.

Por último, aunque no menos importante, tenemos lo que decía el ministro de Transportes Óscar Puente en mayo de 2024:

Qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por social comunistas bolivarianos, y se anime a invertir la friolera de 60.000 M€ en él. 🤔 pic.twitter.com/FXAsOxcOfi — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 1, 2024

"Qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por social comunistas bolivarianos, y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones de euros en él", señalaba el ministro.

Así pues, en los últimos años tanto el PSOE como miembros del Gobierno han sacado pecho de que fondos como BlackRock invirtieran en España. En las últimas semanas el mismo PSOE se ha vuelto contra ese tipo de operaciones, y el propio Sánchez ha dicho que le gusta ser "traidor" a los "fondos buitre" que especulan con la vivienda, cuando hace poco el Estado les adjudicó en subasta un edificio público para hacer negocio con la vivienda.