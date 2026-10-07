Yolanda Díaz acelera la subida del SMI para anunciarla en plena campaña electoral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a la comisión asesora para comenzar a preparar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 antes de las elecciones e intentar dejar cerrado el incremento.

Según la Agencia EFE, fuentes del Ministerio de Trabajo explican que la intención es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida y recuerdan que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones.

Según la convocatoria remitida a los medios este miércoles, Díaz preside mañana jueves la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe para fijar el SMI de 2027. En los últimos años, y como hemos explicado en otras ocasiones en este medio (como aquí), uno de los encargos de esta comisión es estimar el 60% del salario medio neto, a fin de subir el SMI hasta esa cifra, escudándose el Ministerio de Trabajo en las recomendaciones de la Carta Social Europea y del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Un SMI equivalente al 60% del salario medio neto

Es decir, para fijar el SMI de 2027, esta comisión deberá calcular el 60% del salario medio neto de 2026. Una vez que haya cumplido el mandato del Ministerio de Trabajo, lo habitual es que este traslade la horquilla de la subida a los sindicatos y a la patronal, aunque esto no deja de ser una mera formalidad, ya que el Gobierno puede subir el SMI a su discreción y en los últimos años se ha ignorado por completo la opinión de la patronal. De manera que realmente no hay ningún tipo de negociación, sino más bien una imposición unilateral del Gobierno.

El proceso de subida del SMI de este año se produce en un contexto de elecciones generales, en el que el Gobierno tratará también de ganarse el favor de una parte de los trabajadores que cobran el SMI justo antes de dichos comicios, tratando así de influir en su voto.

Hay que recordar que actualmente el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, 1.424,5 euros en 12 pagas, tras haber subido un 3,1% respecto al anterior. De producirse una subida similar, estaríamos hablando de unos 37 euros más al mes y unos 513 euros más al año. Algo que, para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, seguiría sin ser suficiente, ya que ha avanzado que el SMI debería subir por encima del 5% en 2027.