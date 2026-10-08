Así ha dinamitado Sánchez el mercado del alquiler: la oferta cae un 44% y desaparecen 400.000 anuncios

La política de vivienda de Pedro Sánchez se ha cargado el mercado inmobiliario y ha dinamitado el del alquiler. De hecho, desde que el líder socialista llegó al poder, la oferta disponible de vivienda en alquiler ha caído drásticamente.

Así, según se desprende de un reciente informe de Idealista, el número de viviendas disponibles para alquiler permanente en España se redujo un 44% entre 2018 y 2025. Concretamente, el portal inmobiliario contabilizó 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia en 2025, frente a los 902.664 registrados siete años antes, lo que supone una pérdida de casi 393.000 viviendas.

Caída de la oferta

Lo cierto es que, de acuerdo con los datos ofrecidos por este portal inmobiliario, Madrid encabeza la reducción de la oferta en términos absolutos. De esta forma, la comunidad pasó de contar con 252.442 anuncios de alquiler permanente en 2018 a 115.031 en 2025. Por tanto, son 137.411 viviendas menos, lo que supone un descenso del 54%.

Por su parte, Cataluña registra una caída todavía mayor en términos porcentuales. De esta forma, la oferta se redujo un 71% durante este periodo al pasar de 174.994 anuncios a 50.412. En total, desaparecieron 124.582 viviendas de la oferta de alquiler de larga estancia.

Del mismo modo, en Andalucía se han perdido 34.403 anuncios, mientras que en Valencia esta caída ha sido de 14.499 ofertas. Asimismo, la reducción alcanzó las 14.428 viviendas en Galicia.

Precisamente, el análisis del portal inmobiliario destaca que en 41 de las 50 provincias españolas se ha producido una reducción de la oferta de viviendas en alquiler disponibles desde el año 2018. Sin embargo, la evolución fue diferente en algunas provincias: Alicante incorporó 4.312 anuncios de alquiler permanente durante el periodo, mientras que Castellón sumó 1.307 y Jaén 999. También aumentó la oferta en Cáceres, con 396 anuncios más, y La Rioja, con 282.

Al mismo tiempo, el análisis también profundiza en la evolución registrada en las principales capitales de provincia. De esta forma, se muestra que la ciudad de Madrid perdió 117.558 anuncios de alquiler permanente entre 2018 y 2025, pasando de 202.484 viviendas anunciadas a 84.926 inmuebles.

Sin embargo, la caída fue todavía mayor en términos porcentuales en el caso de Barcelona. De este modo, la capital catalana registró un descenso del 83%, con 94.130 viviendas menos. Así, los anuncios pasaron de 113.853 en 2018 a 19.723 en 2025.

Con todo, cabe destacar que el estudio establece estas cifras a partir de los anuncios activos de alquiler permanente publicados durante 2018 y 2025, aplicando la misma metodología en ambos ejercicios. De hecho, la plataforma destaca que excluyó del análisis tanto el alquiler de temporada como el alquiler de habitaciones. Ahora bien, no podemos olvidar que a esto se suma el hecho de que buena parte de la oferta no queda registrada en forma de anuncios por la alta demanda y la rapidez con la que desaparece del mercado.